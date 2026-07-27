Prerani odlazak koji je slomio mnoge: Makarski nogometaši oprostili se od Marija Jakića

Makarski sport potresla je tužna vijest o smrti Marija Jakića, dugogodišnjeg člana i igrača PP Makarska, koji je tragično preminuo u 26. godini života.

Od njega su se emotivnom porukom oprostili iz Udruge malog nogometa Makarska, ističući kako će ga pamtiti po vedrom duhu, srčanosti i velikoj ljubavi prema nogometu.

– S velikom tugom opraštamo se od našeg dugogodišnjeg člana i igrača PP Makarska, Marija Jakića, koji nas je tragično i prerano napustio u 26. godini života. Pamtit ćemo njegov osmijeh, srčanost i ljubav prema nogometu koju je nesebično dijelio na svakom terenu. Obitelji, prijateljima, kolegama i suigračima upućujemo iskrenu i duboku sućut. Počivao u miru – poručili su iz Udruge malog nogometa Makarska.

Vijest o njegovoj smrti rastužila je brojne prijatelje, suigrače i poznanike koji se od Marija opraštaju putem društvenih mreža.

Obitelji i prijateljima izražavamo iskrenu sućut.