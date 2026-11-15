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Prepuno zadarsko kazalište dočekalo legendarnog Cro Copa: Mirko Filipović oduševio publiku, posebno najmlađe

Koliko zanimanje vlada za Mirka Filipovića, pokazalo se već prilikom otvaranja prijava za ovaj događaj
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Hrvatsko narodno kazalište Zadar bilo je ispunjeno do posljednjeg mjesta na događaju "Licem u lice s Mirkom Filipovićem", koji je okupio brojne ljubitelje sporta, roditelje i djecu. Legendarni hrvatski borac, poznatiji kao Cro Cop, podijelio je svoja životna i sportska iskustva te govorio o vrijednostima koje su ga pratile tijekom bogate karijere. Koliko zanimanje vlada za Mirka Filipovića, pokazalo se već prilikom otvaranja prijava za ovaj događaj. Naime, sva raspoloživa mjesta popunjena su u svega nekoliko sati, a zadarsko kazalište ugostilo je brojne građane koji su željeli uživo poslušati jednog od najpoznatijih hrvatskih sportaša.

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Cro Cop otvoreno govorio o disciplini, upornosti i odgoju

U opuštenoj atmosferi razgovor s legendarnim borcem vodila je dr. sc. Nataša Barišić. Mirko Filipović govorio je o svojim životnim i sportskim iskustvima, naglašavajući važnost discipline, upornosti, odgoja i vrijednosti koje sport može prenijeti na mlađe generacije. Posebna pozornost bila je posvećena upravo djeci i mladima, kojima je Cro Cop svojim iskustvom i životnim putem približio važnost predanog rada, odgovornosti i ustrajnosti u ostvarivanju ciljeva. Večer nije protekla samo u znaku sporta. Poseban glazbeni ugođaj priredila je Nina Vujević, koja je izvela dvije emotivne skladbe.

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Njezine izvedbe naišle su na odličan prijam publike, koja ju je nagradila velikim pljeskom. Na završetku programa organizatori su Mirku Filipoviću pripremili i prigodne poklone. Legendarni borac dobio je dres Košarkaškog kluba Zadar sa svojim prezimenom, ali i unikatne boksačke rukavice s motivima grada Zadra. Rukavice je posebno za ovu prigodu dizajnirao Chic IB Bags, koristeći motiv Zadar Heritage, čime je ovaj sportski suvenir dobio i prepoznatljiv zadarski pečat.

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Najmlađi dočekali priliku za fotografiranje s legendom

Nakon službenog dijela programa Cro Cop nije odmah napustio kazalište. Naprotiv, izdvojio je vrijeme za druženje s posjetiteljima, razgovore i zajedničko fotografiranje. Takva prilika posebno je razveselila najmlađe, koji su imali mogućnost upoznati jednog od najvećih hrvatskih boraca. Događaj su organizirali Boksački klub Ares Diabolik Zadar i dr. sc. Nataša Barišić, koji su zahvalili svim posjetiteljima na velikom interesu i dolasku, kao i Mirku Filipoviću na sudjelovanju.

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