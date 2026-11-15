Prepuno zadarsko kazalište dočekalo legendarnog Cro Copa: Mirko Filipović oduševio publiku, posebno najmlađe

Hrvatsko narodno kazalište Zadar bilo je ispunjeno do posljednjeg mjesta na događaju "Licem u lice s Mirkom Filipovićem", koji je okupio brojne ljubitelje sporta, roditelje i djecu. Legendarni hrvatski borac, poznatiji kao Cro Cop, podijelio je svoja životna i sportska iskustva te govorio o vrijednostima koje su ga pratile tijekom bogate karijere. Koliko zanimanje vlada za Mirka Filipovića, pokazalo se već prilikom otvaranja prijava za ovaj događaj. Naime, sva raspoloživa mjesta popunjena su u svega nekoliko sati, a zadarsko kazalište ugostilo je brojne građane koji su željeli uživo poslušati jednog od najpoznatijih hrvatskih sportaša.

Cro Cop otvoreno govorio o disciplini, upornosti i odgoju

U opuštenoj atmosferi razgovor s legendarnim borcem vodila je dr. sc. Nataša Barišić. Mirko Filipović govorio je o svojim životnim i sportskim iskustvima, naglašavajući važnost discipline, upornosti, odgoja i vrijednosti koje sport može prenijeti na mlađe generacije. Posebna pozornost bila je posvećena upravo djeci i mladima, kojima je Cro Cop svojim iskustvom i životnim putem približio važnost predanog rada, odgovornosti i ustrajnosti u ostvarivanju ciljeva. Večer nije protekla samo u znaku sporta. Poseban glazbeni ugođaj priredila je Nina Vujević, koja je izvela dvije emotivne skladbe.

Njezine izvedbe naišle su na odličan prijam publike, koja ju je nagradila velikim pljeskom. Na završetku programa organizatori su Mirku Filipoviću pripremili i prigodne poklone. Legendarni borac dobio je dres Košarkaškog kluba Zadar sa svojim prezimenom, ali i unikatne boksačke rukavice s motivima grada Zadra. Rukavice je posebno za ovu prigodu dizajnirao Chic IB Bags, koristeći motiv Zadar Heritage, čime je ovaj sportski suvenir dobio i prepoznatljiv zadarski pečat.

Najmlađi dočekali priliku za fotografiranje s legendom

Nakon službenog dijela programa Cro Cop nije odmah napustio kazalište. Naprotiv, izdvojio je vrijeme za druženje s posjetiteljima, razgovore i zajedničko fotografiranje. Takva prilika posebno je razveselila najmlađe, koji su imali mogućnost upoznati jednog od najvećih hrvatskih boraca. Događaj su organizirali Boksački klub Ares Diabolik Zadar i dr. sc. Nataša Barišić, koji su zahvalili svim posjetiteljima na velikom interesu i dolasku, kao i Mirku Filipoviću na sudjelovanju.