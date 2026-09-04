Prepoznato središte znanja pod zvijezdama: Zvjezdano selo Mosor zaključilo najuspješnije ljeto do sada

Tijekom protekla dva mjeseca Zvjezdano selo Mosor provelo je bogat i raznovrstan program aktivnosti namijenjenih djeci, mladima, obiteljima i svima zainteresiranima za astronomiju, prirodne znanosti, tehniku i kulturu. Ljetni mjeseci u zvjezdarnici u Gornjem Sitnom bili su ispunjeni radionicama, školama, kampovima, predavanjima, astronomskim promatranjima, izletima i javnim događanjima.

Posebno mjesto u programu zauzele su tri Ljetne škole tehničkih aktivnosti za učenike osnovnih škola. U njima je sudjelovalo više desetaka učenika koji su kroz praktičan rad upoznavali različita područja tehnike i znanosti. Programi su obuhvatili graditeljstvo, robotiku, blokovsko programiranje, astronomiju, modelarstvo, elektrotehniku, radio-upravljano jedrenje, plastično maketarstvo, 3D printanje, raketno i zrakoplovno modelarstvo te 3D modeliranje. Učenici su izrađivali različite modele i konstrukcije, sastavljali mehanizme i strujne krugove, programirali računalne igre te se upoznavali sa Sunčevom aktivnošću i promatranjem Sunca.

Treća Ljetna škola bila je namijenjena prvenstveno učenicima hrvatske nacionalne manjine iz Rumunjske. U njoj je sudjelovalo osmero učenika iz karaševskih hrvatskih zajednica, kojima su se pridružila i četiri učenika iz Hrvatske. Program je obuhvatio radionice elektrotehnike, robotike, blokovskog programiranja, medijske pismenosti, astronomije i kreativnog rada, uz izlete i upoznavanje kulturne baštine.

Tijekom ljeta održan je i Radioamaterski kamp za mlade „Zvjezdano selo Mosor 2026.“, osamnaesti takav kamp u organizaciji Hrvatskog radioamaterskog saveza i Zvjezdanog sela Mosor. Kamp je okupio 23 mladih polaznika iz Hrvatske i Rumunjske, uz šest mentora. Polaznici su kroz radioamaterski tečaj, elektroniku, radiotelegrafiju, rad s radioamaterskim satelitima i druge aktivnosti stjecali nova znanja i praktične vještine. Radioamaterska postaja 9A0HRS ostvarila je tijekom Kampa oko 350 radioamaterskih veza.

Dio programa bile su i konstruktorske aktivnosti. Polaznici su sastavljali detektorski prijamnik „Radio na dlanu“ i ARG odašiljač „Mala lukava lisica“, prolazeći put od elektroničke sheme i pojedinačnih komponenti do gotovog uređaja. Okušali su se i u radioamaterskom sportu, uključujući SOTA aktivnosti i ARG, odnosno „lov na lisice“.

Astronomija je bila prisutna tijekom cijelog programa. Polaznici škola i Kampa slušali su predavanja, upoznavali zvjezdano nebo i promatrali nebeske objekte teleskopima. Promatrani su Sunce i njegove pjege, Mjesec, Venera i Saturn, kao i objekti dalekog svemira – kuglasti skup M13, planetarne maglice M27 i M57 te galaktika Andromeda. Praćen je i prolazak Međunarodne svemirske postaje, uz dodatne aktivnosti posvećene Sunčevoj aktivnosti.

Vrhunac javnog astronomskog programa bila je tradicionalna Noć Perzeida, održana 12. kolovoza. Program je započeo promatranjem djelomične pomrčine Sunca, nakon čega je uslijedilo predavanje dr. sc. Mateje Dumbović o Sunčevim bakljama. Vedro nebo omogućilo je promatranje stotinjak Perzeida te Saturna s njegovim mjesecima Titanom i Rheom. Tijekom večeri zvjezdarnicu i njezinu neposrednu okolicu posjetilo je 1600 zvjezdoljubaca, što je rekordna posjećenost ovog programa.

Program nije bio posvećen samo znanosti i tehnici. Polaznici su posjećivali Povijesni muzej Poljica, upoznavali kulturnu i povijesnu baštinu Poljičke Republike te posjetili spomenik Popu glagoljašu i svetište sv. Ciprijana. U sklopu Ljetne škole posjetili su i Sinj, Baziliku Gospe Sinjske te Muzej Sinjske alke. Održane su i radionice medijske pismenosti i odgovornog korištenja umjetne inteligencije, izrade novinskih priloga i intervjua te kreativnog rada.

Zvjezdano selo Mosor sudjelovalo je i u programima izvan zvjezdarnice. U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Imotski održana je Večer astronomije na tvrđavi Topana, na kojoj je više od 120 posjetitelja slušalo predavanje Ante Radonića, a potom teleskopima promatralo objekte noćnog neba.

Početkom rujna Zvjezdano selo Mosor posjetili su najmlađi članovi DVD-a Žrnovnica. U posjetu je sudjelovalo 26 članova pomlatka i mladeži, koji su sudjelovali u predavanju „Sunčev sustav“, upoznali se s teleskopom i promatrali noćno nebo. Pod vodstvom Duje Barića promatrali su, među ostalim, i Albireo, poznatu binarnu zvijezdu u zviježđu Labuda. Posjet je održan u sklopu dugogodišnje suradnje Zvjezdanog sela Mosor i DVD-a Žrnovnica.

Sve navedene aktivnosti ostvarene su zahvaljujući radu brojnih mentora, predavača, stručnih suradnika, animatora, volontera i partnerskih organizacija koji su svojim znanjem, vremenom i angažmanom pridonijeli provedbi programa.

Ovogodišnji program pokazao je i širu ulogu Zvjezdanog sela Mosor, koje je tijekom godina izraslo u regionalno, a svojim programima i suradnjama i šire prepoznato središte izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. Zvjezdarnica u Gornjem Sitnom prostor je u kojem djeca i mladi mogu učiti kroz iskustvo, razvijati praktične vještine, upoznavati znanost i tehniku te sudjelovati u različitim obrazovnim, kulturnim i društvenim aktivnostima.

Aktivnosti Zvjezdanog sela Mosor nastavljaju se i nakon završetka ljetnog programa. U narednom razdoblju nastavljaju se Mala škola astronomije, Škola u prirodi, redovita astronomska promatranja te obilježavanje značajnih astronomskih događaja i dana posvećenih popularizaciji astronomije i svemira, među kojima će biti i obilježavanje Svjetskog tjedna svemira.

Uz programske aktivnosti, nastavlja se i uređenje objekta i pripadajuće infrastrukture Zvjezdanog sela Mosor. Jedan od važnijih budućih ciljeva je nabava velike kupole za zvjezdarnicu, čime bi se dodatno unaprijedili uvjeti za astronomska promatranja, edukativne programe i rad s posjetiteljima. Takva investicija nadilazi mogućnosti samog Zvjezdanog sela Mosor te će za njezinu realizaciju biti potrebna potpora i suradnja nadležnih institucija i potencijalnih partnera.

Na taj način Zvjezdano selo Mosor nastoji nastaviti razvijati svoje programe i infrastrukturu te dodatno učvrstiti svoju ulogu regionalnog i šire prepoznatog mjesta za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, popularizaciju znanosti, astronomije i tehnike.