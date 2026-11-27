U jednoj splitskoj trgovini u protekle dvije godine počinjeno je najmanje osam krađa, a policija traga za osobom koja bi mogla imati korisna saznanja.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska u petak je objavila fotografije ženske osobe te pozvala građane koji je prepoznaju da se jave policiji.

Kako navode iz policije, u trgovini na adresi Put Brodarice 6 u Splitu tijekom protekle dvije godine počinjeno je najmanje osam kaznenih djela krađe na štetu pravne osobe.

Policija je u sklopu kriminalističkog istraživanja objavila fotografije žene za koju postoji osnovana sumnja da raspolaže saznanjima o navedenim kaznenim djelima.

Policija moli građane za pomoć

Sve građane koji prepoznaju osobu s objavljenih fotografija ili imaju korisne informacije o njoj policija poziva da se jave na broj telefona 192.

Informacije se mogu dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu splitsko-dalmatinska@policija.hr.