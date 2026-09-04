Prepoznajete li ovog muškarca? Policija istražuje krađu više parfema u Splitu

Na području Splita, u trgovini koja se nalazi na adresi Ulica Josipa Jovića, 7. srpnja 2026. godine oko 16.55 sati počinjeno je kazneno djelo krađe više parfema.

Na fotografiji je muškarac za kojeg se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu.

Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192.

Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr