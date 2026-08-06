Prepoznajete li ih? Policija objavila fotografije dvojice mladića: Traže ih

Policijska uprava zagrebačka objavila je fotografije dvojice mlađih muškaraca za koje se vjeruje da bi mogli imati korisna saznanja o krađi počinjenoj na području zagrebačke Peščenice.

Kazneno djelo dogodilo se u petak, 25. travnja 2025. godine, a identitet počinitelja još nije utvrđen. Na snimkama nadzornih kamera vide se dvije mlađe osobe, od kojih jedna ima svijetlu, a druga crnu kosu. Obojica su odjevena u crne majice s kapuljačom, crne trenirke i crne tenisice.

Policija moli građane koji prepoznaju osobe sa snimki ili imaju bilo kakve informacije povezane s ovim događajem da se jave na broj 192 ili 01/2302-122. Informacije je moguće dostaviti i elektroničkom poštom na adrese zagrebacka@policija.hr i iv.pp.zagreb@mup.hr. Građani svoja saznanja mogu prijaviti i anonimno.