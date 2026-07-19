Prepoznajete li ga? Ovo je pobjednik prvog hrvatskog reality showa

Marin Tironi postao je jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica početkom 2000-ih nakon pobjede u prvom hrvatskom reality showu "Story Super Nova". Svojom spontanošću i neposrednošću brzo je osvojio simpatije gledatelja, a pobjeda mu je otvorila vrata televizijske karijere.

Pobjeda u reality showu donijela mu je niz televizijskih angažmana. Isprva je radio na Novoj TV, no zbog nezadovoljstva uvjetima suradnje odlučio je napustiti tu televizijsku kuću.

Karijeru je nastavio na HRT-u, gdje je zajedno s Joškom Lokasom vodio popularni kviz "Upitnik", jedan od najgledanijih televizijskih formata toga vremena. Kasnije je bio voditelj i na CMC televiziji, nakon čega se postupno udaljio od televizijskih kamera.

Umjesto televizije, odabrao je novu profesionalnu priču te se posvetio fotografiji i fotoreporterskom radu, u kojem djeluje već godinama.

A pogledate kako sada izgleda.

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