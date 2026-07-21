FOTO Prepirka između Šute i Jurišića ispred Brodosplita: "Nismo mi napali Ukrajinu"; "Dajte, molim vas, vi ste problem. Ajmo vidjeti što radite"

Ispred glavnog ulaza u Brodosplit u utorak je održana konferencija za medije splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, posvećena aktualnom stanju u škveru, zaštiti javnog interesa te budućnosti vrijednog prostora splitskog brodogradilišta. Šuta smatra da bi se koncesija nad prostorom Brodosplita trebala što prije oduzeti sadašnjem koncesionaru, DIV grupi Tomislava Debeljaka, nakon čega bi se na toj lokaciji razvijali novi sadržaji i drukčiji oblik brodogradnje od postojećeg.

Glasnogovornik Brodosplita pozvao Šutu u obilazak pogona

Na konferenciju je stigao i glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić, koji je okupljene novinare i gradonačelnika pozvao da obiđu pogone i pogledaju što se trenutačno radi u brodogradilištu.

Uslijedila je kratka, ali žestoka rasprava između Šute i Jurišića. "Vidite vi u kojem smjeru idemo", kazao je Šuta, prisjećajući se pritom koliko je ljudi u splitskom škveru radilo tijekom 1980-ih godina.

"Tržište se promijenilo, Kina i Azija..."

Jurišić mu je odgovorio da su se okolnosti u svjetskoj brodogradnji u međuvremenu drastično promijenile.

"Tržište se promijenilo, Kina, Azija. Ovo su posljedice, a što je uzrok, od toga treba krenuti", rekao je Jurišić.

Šuta mu je potom kratko odgovorio da su upravo oni uzrok problema. "Nismo mi, nismo mi napali Ukrajinu i blokirali europski kredit. Nismo mi to napravili", uzvratio je Jurišić.

Šuta: "Kako druga brodogradilišta ipak funkcioniraju?"

Splitski gradonačelnik potom ga je upitao zbog čega druga hrvatska brodogradilišta, unatoč problemima na tržištu, i dalje uspijevaju funkcionirati. "Kako druga brodogradilišta opet nekako funkcioniraju?", pitao je Šuta.

"Nama je blokirano financiranje od države", odgovorio je Jurišić. "Ma dajte, molim vas. Ajmo otići vidjeti što radite", zaključio je Šuta kratku prepirku, nakon čega su se zajedno s novinarima uputili prema pogonima Brodosplita.

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