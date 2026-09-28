PREOKRET Vlada odgađa odluku o cijenama

Vlada RH odgađa primjenu sidrenih cijena u uslugama od 1. listopada, doznaje Index iz vlade. U međuvremenu je odluku na mreži X potvrdio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

"Čuli smo kritike, sutra predlažemo odgodu"

Šušnjar je poručio kako je posljednjih dana slušao reakcije obrtnika, poduzetnika i trgovaca te priznao da je moguće da je rješenje bilo postavljeno preširoko i da gospodarstvu nije ostavljeno dovoljno vremena za prilagodbu. "Čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz Vlade i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada", objavio je.

Naglasio je da to ne znači odustajanje od cilja. "Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo", poručio je.

Dodao je da građani trebaju moći jednostavno pratiti kako su se cijene proizvoda mijenjale i na temelju tih informacija odlučivati gdje će kupovati. "U studenome je predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima ćemo trajno urediti baznu cijenu i objavu cjenika, definirati razumna izuzeća i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist", naveo je.