Preokret uoči Velike Gospe! Hacienda otkazala koncert Jelene Karleuše: Sigurnost gostiju i zaposlenika važnija je od svega

Najavljeni koncert Jelene Karleuše u vodičkoj Haciendi za Veliku Gospu ipak neće biti održan. Iz kluba su se oglasili službenom objavom nakon brojnih reakcija koje je izazvala najava nastupa.

"Nakon što je najava koncerta izazvala reakcije koje su daleko nadmašile okvire glazbenog događaja jednog privatnog kluba, donijeli smo odluku da koncert ne održimo“, poručili su iz Haciende.

Iz kluba posebno ističu kako nijedan izvođač ni događaj nisu važniji od sigurnosti gostiju i zaposlenika.

"Nijedan izvođač i nijedan događaj nisu važniji od sigurnosti naših gostiju i zaposlenika", naveli su u objavi.

Zahvalili su gostima na podršci i razumijevanju te poručili da Hacienda ostaje mjesto glazbe, zabave i dobrog provoda.

Koncert Jelene Karleuše bio je najavljen za Veliku Gospu, 15. kolovoza.