Preokret uoči Varaždina i Hajduka: Torcida prekinula bojkot i dolazi na stadion

Nogometaši Hajduka danas od 18.30 sati gostuju kod Varaždina u susretu prvog kola SuperSport HNL-a, a utakmica će ipak imati podršku navijača Bijelih s gostujuće tribine.

Naime, Torcida je prije nekoliko dana objavila bojkot gostovanja zbog, kako su naveli, previsoke cijene ulaznica. Navijačka skupina tada je najavila da neće ulaziti na stadion, već da će se okupiti ispred njega i odatle pružati podršku Hajduku.

No u međuvremenu je došlo do preokreta. NK Varaždin odlučio je sniziti cijenu ulaznice za gostujuće navijače na 10 eura, uz 1,50 eura naknade za kupnju, nakon čega je Torcida objavila da prekida bojkot.

– Sukladno odluci NK Varaždin o sniženju cijene karte na 10 eura (+ provizija 1,50 eura), grupa je nakon razmatranja svih činjenica i argumenata te uvažavajući da je osnovni cilj bojkota bio smanjenje iznimno visoke cijene ulaznice, zaključila da je taj cilj ostvaren. Zbog toga je donesena odluka o prekidu bojkota. Pozivamo sve da kupe ulaznicu i da bodrimo naš klub s tribina – objavila je Torcida.

Uz priopćenje su objavili i kod potreban za kupnju ulaznica, pa se očekuje da će gostujući sektor u Varaždinu biti dobro ispunjen.