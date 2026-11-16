Stanovnici dubrovačke povijesne jezgre, osobito stariji građani koji su navikli bankarske poslove obavljati na šalterima, barem zasad mogu odahnuti. OTP banka odgodila je ranije najavljeni prelazak svoje poslovnice na Stradunu na bezgotovinski način poslovanja, premda je promjena trebala stupiti na snagu upravo danas, u ponedjeljak 16. studenoga. Nova obavijest na ulazu u poslovnicu pokazala je da će građani zasad ipak moći nastaviti koristiti gotovinske usluge na šalteru.

Prema informacijama koje je objavio DubrovnikNet, odgoda je postala poznata nakon što je na vratima bankovne poslovnice osvanula nova obavijest. Time je barem privremeno izbjegnuta promjena koja je prethodnih dana izazvala nezadovoljstvo dijela stanovnika povijesne jezgre. Posebno su zabrinuti bili građani kojima korištenje bankomata ili odlazak do udaljenijih poslovnica predstavlja značajnu poteškoću.

Promjena je trebala stupiti na snagu upravo danas

OTP banka još je 7. listopada 2026. godine službeno najavila da će poslovnica na Stradunu od 16. studenoga prijeći na bezgotovinski model poslovanja. Takav model podrazumijeva da se gotovinske transakcije više ne obavljaju na klasičnim bankarskim šalterima, dok poslovnica ostaje dostupna za savjetovanje i druge bankarske usluge. Klijenti bi za podizanje gotovine koristili bankomate ili druge poslovnice koje nastavljaju s gotovinskim poslovanjem.

Za dio građana takva promjena ne bi predstavljala veliki problem, no stanovnicima stare gradske jezgre situacija je drukčija. Povijesna jezgra Dubrovnika ima specifične prostorne i prometne okolnosti, a svakodnevni odlazak do poslovnica izvan zidina može biti zahtjevan, osobito za starije osobe. Zbog toga se najavljena odluka nije promatrala samo kao organizacijska promjena poslovanja banke, nego i kao pitanje dostupnosti osnovnih usluga stalnim stanovnicima.

Građani upozoravali na probleme, osobito za starije stanovnike

Najava ukidanja gotovinskih šaltera izazvala je javne reakcije jer dio korisnika bankarskih usluga i dalje preferira osobni kontakt sa službenicima. Posebno se to odnosi na starije građane, osobe koje se slabije koriste digitalnim tehnologijama i one kojima je za pojedine transakcije potrebna izravna pomoć. Za takve korisnike bankomat nije uvijek jednako praktična zamjena za klasični šalter.

Dubrovački mediji ranije su upozoravali da bi promjena mogla dodatno otežati svakodnevni život stanovnika povijesne jezgre. U gradskim središtima koja su snažno usmjerena na turizam već se godinama raspravlja o nestajanju dijela usluga namijenjenih lokalnom stanovništvu. Ovaj slučaj pokazuje da i promjene u organizaciji bankarskog poslovanja mogu imati znatno šire društvene posljedice.

Nije poznato koliko će odgoda trajati

Iako je najavljena promjena odgođena, zasad nema potvrde da je OTP banka trajno odustala od bezgotovinskog modela poslovanja na Stradunu. Nije poznato hoće li odluka biti ponovno razmotrena, kada bi eventualno mogla stupiti na snagu ni zbog čega je točno sada došlo do odgode. Također nije službeno potvrđeno da je do promjene odluke došlo isključivo zbog pritiska ili nezadovoljstva građana.

Za stanovnike dubrovačke povijesne jezgre najvažnije je da zasad mogu nastaviti obavljati gotovinske transakcije na poznatoj lokaciji. No dugoročno pitanje ostaje otvoreno, osobito u kontekstu sve izraženijeg prelaska banaka na digitalne i samoposlužne modele poslovanja. Slične dileme prisutne su i u drugim dalmatinskim gradovima, gdje očuvanje svakodnevnih usluga za stalne stanovnike postaje sve važnije pitanje.