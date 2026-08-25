Preokret u Njemačkoj oko Thompsonova koncerta: CDU promijenio stav, više ne traži otkazivanje

Njemački CDU promijenio je stav o koncertu Marka Perkovića Thompsona, koji bi se 13. studenoga trebao održati u frankfurtskoj Jahrhunderthalle. Nakon što se isprva pridružio zahtjevima za otkazivanje nastupa, CDU sad poručuje da za takav potez ne vidi dovoljno čvrst razlog.

Marko Perković Thompson koncertom u Frankfurtu otvara europsku turneju, no najavljeni nastup izazvao je političke prijepore. Frankfurtski ogranak stranke Die Linke zatražio je njegovo otkazivanje pod porukom "S fašizmom se ne posluje", posebno ističući pjesmu "Bojna Čavoglave" i pozdrav "Za dom spremni" kojim ona počinje. Zahtjevu su se potom pridružili Zeleni, SPD i CDU.

Promjena stava

No CDU je sada promijenio stajalište nakon informacija dobivenih od organizatora. U priopćenju navode da je organizator gradskoj vijećnici poručio kako pjesme iz ratnog razdoblja 1990-ih koje su izazvale kritike neće biti dio koncertnog programa.

"Na temelju informacija kojima trenutačno raspolažemo ne vidim dovoljno čvrst razlog za otkazivanje koncerta", poručila je gradska vijećnica CDU-a Anita Akmadža.

Dodala je da će organizator i nadležna tijela morati reagirati ako ipak dođe do konkretnog kršenja zakona, javlja Dnevnik.hr.

Provjeravat će kako teče koncert

Koncert će se održati u privatnoj Jahrhunderthalle pa gradske vlasti ne mogu izravno narediti njegovo otkazivanje. Iz uprave dvorane već su ranije poručili da trenutačno ne postoji pravna osnova za otkazivanje.

Organizatori ističu da će, kao i kod drugih događaja, provjeravati odvija li se program u skladu s njemačkim zakonima te postoji li mogućnost protuustavnog ili kazneno relevantnog sadržaja odnosno opasnosti za javnu sigurnost i red.