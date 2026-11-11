Preokret na splitskom Adventu. Kućice na Rivi nisu pronašle zakupce, cijena najma snižena za gotovo 47 posto

Iako do početka Adventa u Splitu ima nešto više od dva tjedna, organizatori se suočavaju sa zanimljivom situacijom. Dok je za adventske kućice na Prokurativama vladalo veliko zanimanje, dio lokacija na splitskoj Rivi nije pronašao zakupce. Zbog toga je gradska tvrtka Žnjan d.o.o. raspisala drugi krug javnog poziva, uz značajno smanjenje početnih zakupnina za trgovačke kućice.

Kako je objavila TV Jadran, u novom krugu zainteresiranim poduzetnicima ponuđeno je ukupno sedam adventskih kućica, od čega šest na Rivi i jedna u Stobreču. Najveća novost odnosi se na cijene trgovačkih prostora, koje su s dosadašnjih 3.000 eura spuštene na samo 1.600 eura bez PDV-a.

Četiri kućice na Rivi sada jeftinije za čak 1.400 eura!

Prema novom javnom pozivu, početna cijena zakupa za četiri trgovačke kućice na Rivi iznosi 1.600 eura bez PDV-a. U prvom krugu za iste se kućice tražilo najmanje 3.000 eura, što znači da je cijena smanjena za 1.400 eura, odnosno 46,7 posto.

Riječ je o kućicama namijenjenima prodaji prigodnih božićnih proizvoda, ukrasa, poklona, suvenira, rukotvorina i drugih proizvoda koji se uklapaju u adventsku ponudu. Trgovcima nije dopušteno nuditi proizvode koji bi izravno konkurirali ugostiteljskim kućicama ili kućicama namijenjenima prodaji slastica.

Važno je naglasiti da se radi o početnoj zakupnini za trajanje manifestacije, a ne o konačnoj cijeni. Ovisno o pristiglim ponudama, stvarni iznos zakupa može biti viši. Ipak, smanjenje početne cijene za gotovo polovinu pokazuje da organizator u drugom pokušaju želi stvoriti povoljnije uvjete za popunjavanje preostalih mjesta.

Na Prokurativama prava navala: Jedna ponuda iznosila čak 33.681 euro!

Posebno je zanimljiva usporedba s rezultatima prvog kruga javnog poziva, o kojima je Dalmacija Danas izvijestila 9. studenoga. Tada je objavljeno da su na natječaj za adventske lokacije pristigle ukupno 44 ponude, a najveća konkurencija zabilježena je upravo na Prokurativama.

Za osam tamošnjih ugostiteljskih kućica pristigle su čak 24 ponude, a najviša je iznosila nevjerojatnih 33.681 euro. Osam odabranih ponuda na Prokurativama ukupno je vrijedno 210.578 eura, što pokazuje koliko su pojedini poduzetnici spremni platiti za sudjelovanje na popularnim adventskim lokacijama.

S druge strane, na Rivi, jednoj od najprepoznatljivijih gradskih lokacija, organizator sada mora ponovno tražiti zakupce i pritom znatno smanjivati početnu cijenu dijela kućica.

Takav rasplet otvara pitanje različite komercijalne privlačnosti pojedinih adventskih lokacija, ali i isplativosti poslovanja za trgovce i ugostitelje. Zašto se za kućice na Prokurativama nude deseci tisuća eura, dok se dio trgovačkih prostora na Rivi ne uspijeva iznajmiti ni po početnim cijenama? Odgovor bi mogao biti važan i za planiranje budućih adventskih manifestacija.

Ugostiteljske kućice nisu pojeftinile, slobodna je i jedna u Stobreču

Za razliku od trgovačkih kućica, početne zakupnine ugostiteljskih prostora u drugom krugu ostale su nepromijenjene. Na splitskoj Rivi ponuđene su još dvije ugostiteljske kućice, a početna cijena svake iznosi 3.500 eura bez PDV-a.

U Stobreču je preostala jedna ugostiteljska kućica, za koju početna zakupnina iznosi 800 eura bez PDV-a. Ondje je adventski program predviđen od 11. prosinca 2026. do 4. siječnja 2027., što je kraće od trajanja središnjeg splitskog Adventa.

Ukupno se, dakle, u drugom krugu nude četiri trgovačke i tri ugostiteljske kućice. Hoće li snižavanje zakupnina privući dovoljan broj zainteresiranih trgovaca, znat će se nakon završetka novog javnog poziva.

Ponude se zaprimaju do 19. studenoga: Evo što moraju pripremiti zainteresirani

Svi koji žele sudjelovati na ovogodišnjem Adventu svoje ponude moraju dostaviti najkasnije do četvrtka, 19. studenoga 2026. godine, u 10 sati. Dokumentacija se predaje u zatvorenim omotnicama u prostorijama tvrtke Žnjan d.o.o., na adresi Kralja Zvonimira 14, 11. kat, u Splitu.

Pri odabiru novih zakupaca neće se gledati samo visina ponuđenog iznosa. Prema službenoj dokumentaciji, ponuđena zakupnina donosi maksimalno 60 bodova, dok se preostalih 40 bodova odnosi na kvalitetu i sadržaj ponude, odnosno proizvoda koji će se prodavati.

Ponuditelji, među ostalim, moraju dostaviti dokaz o registriranoj djelatnosti, odgovarajuće potvrde o nepostojanju dugovanja te bjanko zadužnicu na 20.000 eura kao instrument osiguranja. Detaljni uvjeti objavljeni su na službenim stranicama tvrtke Žnjan.

Advent u Splitu počinje 27. studenoga 2026. i trajat će do 6. siječnja 2027. godine. Hoće li sve kućice do tada pronaći svoje zakupce, pokazat će rezultati drugog kruga. Jedno je već sada jasno: dok su neke adventske lokacije izazvale veliko zanimanje poduzetnika, za druge su organizatori morali posegnuti za gotovo upola nižim početnim cijenama.