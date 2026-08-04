Preminuo Zvonimir Marin, čovjek koji je čuvao tradiciju drniškog kraja

Drniš je ostao bez Zvonimira Marina, poznatog drniškog pršutara, gospodarstvenika i nekadašnjeg predsjednika Košarkaškog kluba DOŠK.

Marin je svojim radom desetljećima bio vezan uz tradiciju drniškog kraja, a posebno uz proizvodnju drniškog pršuta, proizvoda po kojem je ovaj kraj prepoznatljiv. Svojim znanjem, iskustvom i predanošću pridonosio je očuvanju kvalitete i ugleda drniškog pršuta.

Od Zvonimira Marina oprostili su se i iz Košarkaškog kluba DOŠK Drniš, istaknuvši njegov doprinos radu i razvoju kluba.

- Hvala Ti za sve godine truda, povjerenja i zajedništva koje si ugradio u naš klub. Zauvijek ćeš ostati u našim mislima i srcima - poručili su iz KK DOŠK.

Brojni prijatelji, suradnici i poznanici oprostit će se od čovjeka koji je svojim radom ostavio trag u sportskom i gospodarskom životu Drniša.

Počivao u miru Božjem.