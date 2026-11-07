Preminuo Vladimir Štengl

Nakon duge i teške bolesti preminuo je Vladimir Štengl, prvi poslijeratni gradonačelnik Vukovara (30.7.1942.-7.11.2026.), piše Press 032.

Vladimir Štengl je dužnost gradonačelnika Vukovara obnašao u dva mandata, od 1997. do 2005. godine. I nakon odlaska s mjesta dužnosti gradonačelnika Vukovara ostao je politički aktivan tako da je u vremenu od 2005. do 2008. godine bio i zastupnik u Hrvatskom saboru kao član Hrvatske demokratske zajednice.

Ostat će zapisano kako je dužnost gradonačelnika Vukovara obnašao u najtežim i najizazovnijim vremenima tako da je ostavio značajan i neizbrisiv trag u novijoj povijesti Vukovara.

Vladimir Štengl je bio prvi poslijeratni gradonačelnik Vukovara koji je u svoj grad došao tijekom mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. U to vrijeme sjedište gradske uprave bilo je u tadašnjoj i današnjoj zgradi FINA-e i u vrijeme kada čelnici grada nisu imali ni stolicu za sjesti. U vrijeme mandata Vladimira Štengla započela je obnova Vukovara što je bio temelj za današnji izgled grada na Dunavu. Aktivno je sudjelovao u obnovi života, grada i institucija u Vukovaru što je bio preduvjet povratka prognanih Vukovaraca.

Bio je prepoznatljiv kao političar „starog kova“ koji je tražio red i kod kojeg se znao red. Nikada nije kasnio na događanja, a isto tako nije dozvoljavao niti da se kasni na događanja koje je organizirao Grad Vukovar. Zaposlenici koji su radili s njim kažu da je bio strog ali i pravičan. Pri kraju svoje gradonačelničke dužnosti došao je u sukob i s nekim novinarima koje je tužio.

Njegovo ime ostat će trajno zabilježeno u povijesti Vukovara i razdoblju u kojemu se naš Vukovar, nakon ratnih stradanja i razaranja ponovno počeo izgrađivati i vraćati životu.