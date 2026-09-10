Preminuo Vinko Brešković

S tugom su u Centru za kulturu Općine Bol primili vijest o smrti Vinka Breškovića (1956. – 2026.), prvog ravnatelja te ustanove i čovjeka koji je svojim životom i radom ostavio trag u svom rodnom Bolu.

Brešković je bio na čelu Centra u njegovim počecima, u vremenu kada je ustanova tek stvarala svoje mjesto u kulturnom životu Bola. Upravo zbog toga u Centru ističu kako posebno mjesto zauzima u povijesti njihove ustanove.

Njihova povezanost nastavila se i kroz godine, između ostalog i kroz Breškovićeve knjige. U Centru su predstavljali njegova djela „Inventura života“, „Moj džepni svemir“ i „Otočni blues“, a razgovori su se često vraćali njegovu životu, Bolu, ljudima i vremenima kojih se prisjećao.

„U svojim je knjigama ostavio mnogo osobnoga, iskrenog i životnog“, poručili su iz Centra za kulturu, istaknuvši kako će ga pamtiti po upornosti, znatiželji i potrebi da vlastito iskustvo zabilježi i podijeli s drugima.

Ove godine Centar za kulturu Općine Bol obilježava 20 godina od osnutka. U studenome su trebali zajedno obilježiti taj važan jubilej i prisjetiti se ljudi koji su tijekom godina stvarali priču Centra. Među njima je, kako ističu, sasvim prirodno trebao biti i Vinko Brešković kao njegov prvi ravnatelj.

„Žao nam je što taj susret ipak nećemo imati, ali naći ćemo način da ovu obljetnicu proslavimo i za njega“, poručili su.

Obitelji, a posebno Luciji, kao i njegovim kolegama, prijateljima i svima koji su ga voljeli i poznavali, iz Centra za kulturu uputili su iskrenu sućut.

„Dragi Vinko, počivao u miru.“