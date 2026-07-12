Preminuo Trumpov ključni saveznik

Američki senator Lindsey Graham, jedan od najbližih političkih saveznika predsjednika Donalda Trumpa, preminuo je u nedjelju ujutro nakon kratke i iznenadne bolesti, izvijestio je The Guardian.

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je Grahamov ured, iz kojeg su priopćili da je senator preminuo nakon kratke bolesti.



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"Obitelj senatora zahvaljuje svima na molitvama i riječima podrške u ovim teškim trenucima te moli za poštovanje njihove privatnosti tijekom razdoblja žalovanja", navodi se u priopćenju.

Prema informacijama do kojih je došao NBC News, hitne službe intervenirale su u subotu navečer nakon dojave o osobi sa srčanim zastojem u Grahamovoj rezidenciji na Capitol Hillu. Audiosnimka policijske komunikacije, u koju je američka televizija imala uvid, pokazuje da su službe žurno upućene na mjesto događaja.