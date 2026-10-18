Preminuo teškaš kojem je stravična nesreća uništila karijeru

Ruski boksač Denis Boytsov, koji je svojevremeno slovio za jednog od najperspektivnijih teškaša na svijetu, preminuo je u 41. godini života u svojem rodnom gradu Orelu. Vijest o njegovoj smrti objavljena je 17. listopada, a njegov otac Nikolaj za ruske je medije otkrio kako je uzrok smrti bio krvni ugrušak koji se odvojio.

Tijekom profesionalne karijere Boytsov je bio poznat kao iznimno opasan i razoran udarač, zbog čega je u boksačkim krugovima i dobio prepoznatljiv nadimak "ruski Tyson". Profesionalni debi upisao je 2004. godine te se munjevito probio među najzapaženije borce teške divizije. Uspio je osvojiti i nekoliko međunarodnih pojaseva, uključujući WBA interkontinentalni naslov te europski naslov po WBO organizaciji.

U ringu je ostvario impresivan učinak od čak 36 pobjeda u 37 nastupa, pri čemu je 27 borbi završio nokautom. Početkom 2010-ih spominjao se i kao vrlo izgledan izazivač za najveće svjetske titule, no obećavajuća karijera naglo je prekinuta 2015. godine nakon stravičnog događaja u Njemačkoj.

Nesreća koja mu je promijenila život

Boytsov je te 2015. godine pronađen u besvjesnom stanju na tračnicama berlinske podzemne željeznice s teškim ozljedama glave i ruku. Liječnici su ga smjesta stavili u induciranu komu, nakon čega su uslijedili operativni zahvati i dugotrajna rehabilitacija.

Posljedice nesreće bile su trajne i razorne jer je izgubio mogućnost samostalnog govora i hodanja, čime je bilo kakav povratak sportu bio zauvijek isključen. Godinama se borio s teškim posljedicama ozljeda, a obitelj ga je 2021. godine vratila u rodni grad Orel, gdje je njegova prerana smrt zaključila tragičnu sudbinu borca kojem su mnogi predviđali sam svjetski vrh, piše gol.hr.