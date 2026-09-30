Preminuo svećenik koji je stradao tijekom hodočašća u Međugorju

Pasionska zajednica objavila je vijest o smrti o. Aidana O’Kanea, svećenika iz Sjeverne Irske koji je teško stradao tijekom boravka u Međugorju.

Samo dan ranije Pasionska zajednica pozvala je vjernike na molitvu za O’Kanea nakon što je objavljeno da je tijekom hodočašća doživio nesreću i zadobio tešku ozljedu kralježnice, prenijela je Jabuka TV.

Nakon nesreće podvrgnut je operaciji te se nalazio na oporavku. Njegov subrat, pasionski svećenik Gary Donegan, pozvao je vjernike da mole za O’Kanea.

Molim vas, zadržite u svojim molitvama mog subrata pasionista, oca Aidana O’Kanea. Aidan je doživio nesreću i zadobio tešku ozljedu kralježnice te se sada oporavlja nakon operacije.

Donegan je tada naveo kako tek treba vidjeti koliko je operacija bila uspješna.

Dan poslije Pasionska zajednica objavila je da je Aidan O’Kane preminuo.

S velikom tugom dijelimo vijest o smrti o. Aidana O’Kanea. Neka njegova dobra duša počiva u miru i uskrsne u Kristovoj uskrsnoj slavi. Hvala vam za sve molitve koje ste prikazali za o. Aidana.

Vijest o odlasku omiljenog redovnika izazvala je val tuge na društvenim mrežama, gdje se od njega opraštaju mnogi koje je dotaknuo svojom službom, opisujući ga kao iznimno blagog i predanog čovjeka.