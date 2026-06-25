Preminuo sportski novinar Dražen Pinević

Dražen Pinević, dugogodišnji novinar i urednik Sportskih novosti, preminuo je u Zagrebu u 62. godini života nakon kratke i teške bolesti, pišu Sportske novosti.

Rodio se 15. studenoga 1964. u Banjoj Luci. Sport mu je bio opsesija od mladosti, a novinarstvo ne samo zanimanje, već način života. Prve je novinarske radove počeo objavljivati još 1981. te je od početka u Sportskim novostima, u kojima je trajno zaposlen od veljače 1991., nakon što je diplomirao politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

Prošao je sve etape razvoja, od mladog novinara i reportera do urednika. Atletika, streljaštvo, košarka, odbojka, nogomet, vaterpolo… sve je pratio i o njima pisao…ali posebno i najveće mjesto – u njegovom srcu imao je rukomet. Više od tri desetljeća bio je kroničar toga sporta, izvjestitelj s brojnih olimpijskih igara, svjetskih i europskih prvenstava.