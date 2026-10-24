Preminuo splitski vatrogasac Milan Aljinović: "Zauvijek ćeš ostati dio naše obitelji"

Tužna vijest stigla je iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, koja se oprostila od svojega kolege Milana Aljinovića, poznatog pod nadimkom Staljo, koji je preminuo u 59. godini života.
Splitski vatrogasci uputili su iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali, uz dirljivu poruku da će zauvijek ostati dio njihove vatrogasne obitelji. Njihovu oproštajnu objavu prenosimo u cijelosti.
"S tugom se opraštamo od našeg kolege vatrogasca Milana Aljinovića (Staljo), koji nas je napustio u 59. godini života.
Obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali upućujemo iskrenu sućut.
Počivao u miru Staljo. Zauvijek ćeš ostati dio naše vatrogasne obitelji.", poručili su.
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