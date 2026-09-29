Preminuo Saša Lukić, veliko ime splitske glazbene scene i otac Dragana Lukića Lukyja

Saša Lukić preminuo je danas, 29. rujna 2026. godine. Imao je 80 godina, objavila je Slobodna Dalmacija.

Naime, Saša Lukić bio je jedno od važnih imena splitske glazbene i festivalske scene, skladatelj, aranžer, producent, glazbenik i dugogodišnji kulturni djelatnik, a široj javnosti poznat je i kao otac splitskog kantautora i producenta Dragana Lukića Lukyja.

Prema biografskim podacima, rođen je 20. studenoga 1945. u Splitu. Glazbom se počeo baviti vrlo rano, a 1963. godine bio je među osnivačima kultne splitske grupe Delfini, jednog od značajnijih sastava tadašnje splitske i jugoslavenske glazbene scene. S Delfinima je radio više od dva desetljeća, a sastav je nastupao i izvan tadašnje države, među ostalim u SAD-u, Kanadi, SSSR-u i Italiji.

Lukić je ostavio velik trag i na Splitskom festivalu. Kao autor prvi se put pojavio još 1966. godine s pjesmom "More i ljeto", a tijekom desetljeća potpisivao je ili sudjelovao u stvaranju brojnih pjesama poput "Stari plac", "Tombola", "Škuribanda", "Luda splitska noć", "Od portuna do portuna", "Čobanica" i "Kako je toplo ovo ljeto". Od 1998. do 2002. godine bio je direktor Festivala zabavne glazbe Split.

Godine 1990. osnovao je Prima Music, agenciju koja se bavila glazbenom produkcijom, izdavaštvom i organizacijom velikih manifestacija, a 1997. u Splitu je otvorio i Studio 111 – Prima Music. Bio je uključen i u organizaciju brojnih humanitarnih koncerata tijekom Domovinskog rata te je autor himne 158. brigade Hrvatske vojske i himne 6. domobranske pukovnije.