Preminuo Rino Kovačević, član generacije koja je ispisala povijest Mosora

Nogometni klub Mosor iz Žrnovnice oprostio se od svog bivšeg igrača Rina Kovačevića, koji je tijekom 1980-ih godina nosio dres ovog dalmatinskog kluba i ostavio trag u njegovoj povijesti.

Tužnu vijest objavili su iz NK Mosora na društvenim mrežama, prisjetivši se Kovačevićeva doprinosa klubu i zajedničkih sportskih uspjeha.

Rino Kovačević bio je dio momčadi koja je 1986. godine osvojila prvenstvo, a njegovo ime ostat će povezano s jednim od važnih trenutaka klupske povijesti.

„S tugom se opraštamo od našeg Rina Kovačevića, bivšeg igrača NK Mosora i člana naše klupske obitelji“, poručili su iz žrnovničkog kluba.

Naglasili su kako uspomene na nekadašnjeg igrača i njegov doprinos neće biti zaboravljeni.

„Rino je u 80-im godinama nosio dres Mosora, a 1986. godine s našim je klubom osvojio prvenstvo. Njegov doprinos i uspomene koje je ostavio zauvijek će biti dio povijesti našeg kluba.“

Iz NK Mosora uputili su izraze sućuti njegovim najbližima.

„Obitelji, rodbini i prijateljima izražavamo iskrenu sućut. Počivao u miru, dragi Rino“, zaključili su iz kluba.

Odlaskom Rina Kovačevića NK Mosor izgubio je nekadašnjeg člana svoje šampionske generacije, a uspomena na njega nastavit će živjeti kroz povijest kluba i ljude koji su s njim dijelili nogometne trenutke.