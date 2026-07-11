Preminuo reprezentativac po povratku sa Svjetskog prvenstva

Tužne vijesti dolaze iz Republike Južne Afrike. Samo dva tjedna nakon što se reprezentacija vratila sa Svjetskog prvenstva, preminuo je veznjak Jayden Adams (25). Igrač južnoafričkog prvoligaša Mamelodi Sundownsa nastupio je u tri od četiri utakmice Južne Afrike na Mundijalu, od čega u dvjema od prve minute, a okolnosti njegove smrti ostaju pod velikim upitnikom, prenosi portal Soccer Laduma.

Spomenuti portal kontaktirao je ljude iz igračeva okruženja i dobio potvrdu da je preminuo. Brendine Johnson, Adamsova mentorica, javila se u ime obitelji, pišu Sportske novosti.

- U ovom trenutku teško je što reći jer su stvari još svježe. Obitelj ne želi da ih se kontaktira, ne mogu nikome odgovoriti, ovo ih je rastrgalo. Tek se vratio sa SP-a i onda dobiti ovakve vijesti... Čula sam se s njim u četvrtak. Bio je jako sretan i nije gubio previše vremena, odmah je otišao kući, svojoj obitelji, čim se vratio u domovinu. Dakle, u ovom trenutku nemam ni riječi za reći, ali molimo da se poštuje privatnost obitelji. Da, mogu vam reći da je preminuo. Nitko ovo nije očekivao - rekla je Johnson za portal Soccer Laduma.

Adams se etablirao kao talent u južnoafričkom nogometu u klubu Stellenbosch prije nego što je zaslužio mjesto u momčadi Mamelodi Sundownsa i reprezentaciji. Njegovi nastupi na Svjetskom prvenstvu istaknuli su njegov talent i nogometni rast.