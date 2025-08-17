Preminuo profesor i istaknuti član Skautskog kluba "Split"

Skautski klub "Split" oprostio se od svog dugogodišnjeg člana i bivšeg starješine Branka Baldsara Čuče, jednog od nositelja priznanja Zaslužni član organizacije.

Branko je bio starješina odreda i splitskog gradskog saveza, a tijekom života ostavio je neizbrisiv trag u radu s djecom i mladima. Osim u izviđačkoj organizaciji, generacije učenika pamtit će ga i kao profesora geografije u srednjoj školi.

Izviđaštvu se priključio davne 1954. godine, zajedno s grupom prosvjetara koji su tada postali dio splitskog skautskog pokreta. Od tada pa sve do kraja svojih mogućnosti, ostao je vjeran izviđačkoj ideji i životu u zajednici.

Njegovi kolege iz kluba podsjećaju kako se sada pridružio svojim prijateljima i kolegama, također zaslužnim članovima – Davoru Trsi i Mirjamu Tecilaziću – s kojima je činio generaciju istinskih "izviđačkih mušketira".

"Ostadoše još dvojica zaslužnih, ostao je SK Split i SSZ, ostavštine koje su gradili izviđačkim srcem. Hvala mu, hvala im," poručili su iz Skautskog kluba "Split".

Počivao u miru.