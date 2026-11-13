Preminuo poznati ratni reporter: Iz opkoljenog Sarajeva spasio je teško ranjenu bebu, a njegova priča dirnula je svijet

U 77. godini života preminuo je Toni Capuozzo, poznati talijanski novinar i ratni izvjestitelj koji je desetljećima pratio sukobe diljem svijeta. Umro je u bolnici u Udinama, nekoliko tjedana nakon što je javno otkrio da boluje od tumora. Iza njega ostaje bogata novinarska karijera, ali i iznimna ljudska priča iz ratnog Sarajeva, gdje je spasio teško ranjenog dječaka Kemala, kojemu je godinama poslije pomagao.

Talijansko novinarstvo oprostilo se od jednog od svojih najpoznatijih ratnih reportera. Toni Capuozzo tijekom karijere izvještavao je s brojnih kriznih područja, od ratova na prostoru bivše Jugoslavije do sukoba u Iraku i Afganistanu.

Ipak, uz njegove televizijske priloge i izvještaje, posebno mjesto u sjećanju javnosti zauzima priča o dječaku iz Sarajeva kojemu je tijekom rata pomogao spasiti život. Dječak je izgubio majku i nogu, a reporter mu je pružio priliku za novi život.

Tijekom opsade Sarajeva Capuozzo je u jednoj bolnici upoznao teško ranjenog dječaka Kemala. Dijete je imalo svega nekoliko mjeseci kada je granata pogodila njega i njegovu majku, koja ga je u tom trenutku držala u naručju. Majka je poginula, a Kemal je preživio s teškim ozljedama zbog kojih je ostao bez jedne noge.

Capuozzo je s novinarskom ekipom došao u bolnicu kako bi snimio prilog, ali susret s dječakom prerastao je u nešto mnogo više od novinarskog zadatka. Nakon razgovora s Kemalovim ocem dogovorio je da dječaka odvede u Italiju, gdje bi mogao dobiti potrebnu medicinsku skrb.

Sakrili su ga ispod sjedala automobila i prekrili pancirnim prslukom

Izvlačenje teško ranjenog djeteta iz opkoljenog Sarajeva bilo je iznimno opasno. Kako bi ga prevezli na sigurno, dječaka su sakrili ispod stražnjeg sjedala automobila i prekrili pancirnim prslukom. Uspjeli su ga odvesti u Italiju, gdje je dobio medicinsku pomoć i protezu. Kemal je potom pet godina živio s Capuozzom i njegovom obitelji, koja ga je prihvatila kao svojega člana.

Nakon završetka rata vratio se ocu i rodbini u Sarajevo, ali povezanost s talijanskim novinarom nije prestala. Capuozzo je kasnije, govoreći o svojoj obitelji, znao reći da je otac „dvoje i pol djece”, misleći pritom i na Kemala.

Pomogao mu je ponovno, više od dva desetljeća poslije

Njihova priča dobila je novi nastavak 2017. godine. Kemal se tada ozbiljno razbolio i bila mu je potrebna hitna operacija koju, prema tadašnjim informacijama, nije mogao dobiti u Sarajevu. Capuozzo je ponovno reagirao. Pokrenuo je javni apel kako bi Kemalu omogućio odlazak na liječenje u Italiju.

Na njegov poziv odgovorila je tadašnja talijanska ministrica zdravstva Beatrice Lorenzin, koja je poručila da je od nadležnih službi zatražila pomoć. Kemal je nakon toga ponovno otputovao u Italiju na liječenje.

Tako je odnos koji je započeo tijekom jednog od najtežih razdoblja sarajevske povijesti opstao desetljećima nakon završetka rata.

Na Markalama je doživio jedan od najpotresnijih trenutaka karijere

Capuozzo je tijekom opsade Sarajeva svjedočio brojnim tragedijama. Posebno ga je obilježio 5. veljače 1994. godine, kada je izvještavao s tržnice Markale, mjesta jednog od najtežih zločina nad civilima tijekom rata u Bosni i Hercegovini. U masakru je ubijeno 68 ljudi.

Prema pisanju talijanskog lista Il Fatto Quotidiano, upravo je tada Capuozzo doživio trenutak koji je ostao jedinstven u njegovoj novinarskoj karijeri. Dok je telefonom diktirao izvještaj o stradanju civila, zaplakao je. Bio je to, prema navodima tog lista, jedini put tijekom njegova dugogodišnjeg reporterskog rada da nije uspio zadržati suze.

Trideset godina poslije ponovno se vratio u Sarajevo

Sarajevo je ostalo važan dio Capuozzova profesionalnog i osobnog života. Tri desetljeća nakon početka opsade ponovno se vratio u grad, zajedno s kamermanom Igorom Vučićem, s kojim je izvještavao tijekom rata. Njih dvojica snimila su dokumentarni film 1992–2022: Ritorno all'inferno (Povratak u pakao), u kojem su se prisjetili ratnih godina i ponovno suočili s mjestima i uspomenama koje su obilježile njihove živote.

Toni Capuozzo novinarsku je karijeru započeo 1979. godine u listu Lotta Continua. Početkom devedesetih pridružio se talijanskoj medijskoj kući Mediaset, gdje je izgradio prepoznatljivu televizijsku karijeru. Izvještavao je iz ratom zahvaćenih područja bivše Jugoslavije, Somalije, Bliskog istoka, Afganistana i Iraka.

Od 2000. do 2017. godine vodio je televizijsku emisiju Terra!, a obnašao je i dužnost zamjenika urednika informativne emisije Tg5. Opasnosti ratnog izvještavanja iskusio je i osobno. Tijekom rada u Iraku 2004. godine otet je zajedno s članovima televizijske ekipe Tg5.

Unatoč takvim iskustvima, nastavio je raditi kao novinar i dokumentarist, ostajući posvećen pričama o ratovima i njihovim posljedicama za obične ljude.