Preminuo poznati hrvatski poduzetnik u 51. godini života

Među Hrvatima u Austriji odjeknula je tužna vijest o iznenadnoj smrti Martina Jurića, uspješnog hrvatskog poduzetnika i osnivača tvrtke Aura Delikatessen iz Strasshofa u Donjoj Austriji. Kako javlja Fenix magazin, Jurić je preminuo u četvrtak u 51. godini života, ostavivši dubok trag među hrvatskim iseljeništvom i poslovnom zajednicom.

Njegova smrt potresla je brojne Hrvate koji žive i rade u Austriji, ali i članove hrvatskog diplomatskog zbora. Duboku sućut njegovoj supruzi, djeci i cijeloj obitelji uputio je i veleposlanik Hrvatske u Austriji Daniel Glunčić, istaknuvši kako je riječ o čovjeku koji je svojim radom i predanošću godinama promovirao Hrvatsku i njezine proizvode.

Martin Jurić bio je posebno cijenjen zbog svog angažmana na promociji hrvatskih prehrambenih proizvoda na austrijskom tržištu. Kroz svoju tvrtku Aura Delikatessen uspješno je povezivao hrvatske proizvođače s kupcima u Austriji, pridonoseći prepoznatljivosti domaćih delicija i kvalitete hrvatske gastronomije.

Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao srdačnog, vrijednog i uvijek spremnog pomoći, čovjeka koji je svojim radom gradio mostove između Hrvatske i Austrije te svojim primjerom pokazivao kako se ljubav prema domovini može uspješno spojiti s poduzetništvom.

Njegov iznenadni odlazak predstavlja veliki gubitak za hrvatsku zajednicu u Austriji, ali i za sve koji su s njim surađivali i cijenili njegov doprinos promociji hrvatskog gospodarstva i proizvoda izvan domovine.