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Preminuo posljednji drniški kovač i glazbar koji je više od pola stoljeća svirao saksofon

Drniš je ostao bez jednog od svojih prepoznatljivih ljudi. Preminuo je Jakov Kević, dugogodišnji član Gradskog puhačkog orkestra Drniš, nekadašnji djelatnik Centra za kulturu i Pučkog otvorenog učilišta te posljednji drniški kovač

Kević je svoj radni vijek započeo u nekadašnjem Centru za kulturu, pod čijim su okriljem djelovali Pučko otvoreno učilište, knjižnica i radio. Nakon razdvajanja tih ustanova nastavio je raditi u Pučkom otvorenom učilištu Drniš, dok je s drniškim radijem ostao povezan sve do danas kao jedan od njegovih malih udjeličara.

Ipak, mnogi će ga Drnišani ponajviše pamtiti kao glazbara i kovača – po dvjema ljubavima i umijećima koja su obilježila velik dio njegova života, javlja Radio Drniš.

Više od pola stoljeća bio je član Gradskog puhačkog orkestra Drniš, u kojem je svirao saksofon. Desetljećima je tako bio dio glazbene kulise grada, njegovih blagdana, svečanosti, procesija i brojnih drugih okupljanja. Generacije glazbara mijenjale su se, a Jakov i njegov saksofon ostajali su dio orkestra. Ljubav prema glazbi prenio je i na svoje kćeri.

Život između zvuka saksofona i kovačkog čekića

Kević je čuvao i zanat koji danas gotovo pripada nekom drugom vremenu – bio je posljednji drniški kovač. Njegovim odlaskom nestaje još jedna živa poveznica s Drnišem u kojem se zanat učio godinama, radilo vlastitim rukama, a zvuk čekića o nakovanj bio dio svakodnevice.

Njegov život zato možda najbolje ostaje zapisan upravo u dva zvuka – zvuku kovačkog čekića kojim je stvarao rukama i zvuku saksofona kojim je više od pedeset godina stvarao glazbu.

Jakov Kević ostavio je trag u životu Drniša koji će pamtiti njegove kolege, prijatelji, glazbari i brojne generacije sugrađana, piše ŠibenikIN.

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