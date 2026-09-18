Preminuo pilot malog zrakopova

U Rokovcima kod Vinkovaca jutros iza 10 sati došlo je do pada manje letjelice, potvrđeno je iz policije. Prema neslužbenim informacijama u avionu je bio samo pilot. Dnevnik.hr javlja da je preminuo nakon reanimacije.
Na mjesto nesreće upućen je i helikopter hitnog medicinskog prijevoza.
Županijski centar Vukovar 112 dobio je u petak u 10:03 dojavu zrakoplovnog kluba Vrabac o padu zrakoplova.
Zrakoplov se srušio u kukuruzište nedaleko zrakoplovnog kluba Vrabac, piše Vinkulja.hr.
Obaviještene su sve žurne službe. Prema neslužbenim informacijama, pilot je preminuo nakon reanimacije.
Uzrok nesreće bit će poznat nakon istrage.
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