Preminuo pilot malog zrakopova

U Rokovcima kod Vinkovaca jutros iza 10 sati došlo je do pada manje letjelice, potvrđeno je iz policije. Prema neslužbenim informacijama u avionu je bio samo pilot. Dnevnik.hr javlja da je preminuo nakon reanimacije.

Na mjesto nesreće upućen je i helikopter hitnog medicinskog prijevoza.

Županijski centar Vukovar 112 dobio je u petak u 10:03 dojavu zrakoplovnog kluba Vrabac o padu zrakoplova.

Zrakoplov se srušio u kukuruzište nedaleko zrakoplovnog kluba Vrabac, piše Vinkulja.hr.

Obaviještene su sve žurne službe. Prema neslužbenim informacijama, pilot je preminuo nakon reanimacije.

Uzrok nesreće bit će poznat nakon istrage.