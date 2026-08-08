Preminuo otac Lionela Messija: Bio mu je najveći oslonac i ključna figura njegove velike karijere

Jorge Messi, otac Lionela Andrésa Messija, preminuo je sinoć u 22 sata u jednoj klinici u argentinskom Rosariju, doznaje Infobae. Poduzetnik i zastupnik nogometaša te kapetana argentinske nogometne reprezentacije imao je 68 godina, a dulje se vrijeme borio s teškom bolešću.

Suprug Celije Cuccittini te otac Lionela, Rodriga, Matíasa i Maríje Sol, Jorge bio je jedan od ključnih stupova blistave nogometne karijere svog sina. Bio je glava obitelji koja je s vremenom postala Lionelov vodič i preuzela brigu o svim njegovim obvezama izvan nogometnog terena. Upravo je on vodio borbu kako bi Leo dobio potrebno liječenje dok je još bio mladi igrač Newell'sa, a ostao je s njim i u Barceloni kada su odlučili iskušati sreću u Europi, dok je njegova majka u Rosariju brinula o ostatku obitelji.

Jorge je bio gotovo sveprisutan oko nogometne superzvijezde. Uvijek mu je čuvao leđa, ali uglavnom iz sjene. Njegov se glas u javnosti rijetko čuo. Tijekom godina dao je tek nekoliko intervjua, među ostalim za El Gráfico, njemački Kicker i španjolski Informe Robinson, a svojim je svjedočanstvima sudjelovao i u nastanku nekoliko knjiga o životu svog sina.

Ipak, uglavnom je birao šutnju. Na Instagramu je povremeno objavljivao Lionelove uspjehe, ali i obiteljske trenutke s ostalom djecom, unucima i nećacima.

Bilo ga je uobičajeno viđati kako zajedno s ostatkom obitelji dolazi na utakmice svjetskih prvenstava, zbog čega je tijekom Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama pozornost privuklo izostajanje fotografija obitelji Messi, izuzev Antonelle koja je bila ondje sa sinovima Cirom, Mateom i Thiagom.

Nogometaš iz Rosarija, tada 39-godišnjak, nije skrivao suze nakon što je postigao prvi pogodak na svojoj prvoj utakmici Svjetskog prvenstva 2026. Nakon što je utakmicu završio s hat-trickom, Messi je upitan zbog čega je tako emotivno reagirao, piše Infobae.

– To je zbog nečega što nema nikakve veze sa sportom. Prošao sam kroz nekoliko teških, kompliciranih dana. Zahvalan sam cijeloj delegaciji koja je, kao i uvijek, uz mene – rekao je Messi.

Njegov bivši suigrač Juan Pablo Sorín nekoliko ga je trenutaka poslije ponovno upitao o tome u razgovoru u mix-zoni.

– Suze zbog obitelji, zbog tvoje obitelji, ali i zbog ove druge obitelji, reprezentacije, zar ne? – upitao ga je bivši argentinski reprezentativac, tada u ulozi novinara.

– Da, da... Istina je, prije svega zbog obitelji. Jer ona je uvijek tu, uvijek me prati. Sada prolazimo kroz teško razdoblje. Puno se toga skupilo, ali naravno i zbog njih, jer ovo je nevjerojatna skupina ljudi koja me podupire i čini sretnim – odgovorio je Messi.

Nekoliko dana poslije obitelj Messi objavila je priopćenje u kojem je pojasnila da se Jorge nalazi „pod liječničkim nadzorom, oporavlja se i njegovo se stanje, s obzirom na bolest, povoljno razvija“.

Jorge Messi školovao se za kemijskog tehničara, a tijekom 1980-ih zaposlio se u tvornici Acindar. Prema biografiji „Messi“ autora Guillema Balaguéa, napredovao je sve do rukovodeće pozicije.

I sam je nekoć sanjao o nogometnoj karijeri. Kao mladić igrao je na poziciji veznjaka u mlađim kategorijama Newell'sa, ali je nakon odlaska na obvezno služenje vojnog roka odustao od ozbiljnijeg bavljenja nogometom.

Bio je otac kojeg se uvijek moglo vidjeti uz teren na Malvinasu, kompleksu Newell'sa namijenjenom najmlađim nogometašima.

Kada je Lionel postao velika priča u klupskoj omladinskoj školi, Jorge je na sebe preuzeo potragu za načinom financiranja njegova hormonskog liječenja u Argentini. Od kluba za koji je navijao nije dobio pozitivan odgovor pa je Lea potaknuo da okuša sreću u River Plateu.

Pregovori o mogućem prelasku na Monumental nisu uspjeli, nakon čega je Jorge počeo pripremati za ono vrijeme vrlo neuobičajen model dogovora kada je obitelj odlučila iskušati sreću u Barceloni.

Uspio je dogovoriti da jedan europski klub dovede 13-godišnjeg stranog nogometaša, ali i da mu osigura potrebno liječenje, godišnju plaću, smještaj i posao za njegovu obitelj te čak naknade za korištenje prava na njegov lik, navodi Balagué u svojoj knjizi.

Kada su Lionelovi počeci u Barceloni postajali sve teži, a obitelj se nije uspijevala prilagoditi životu u Europi, Jorge je Leu prepustio odluku želi li ostati u stanu na Gran Via de Carles III i nastaviti pokušavati uspjeti u Španjolskoj.

Mladi Lionel rekao je da želi ostati, a njegov otac ostao je uz njega.

Ta je odluka postala jedan od temelja sportskog uspjeha čovjeka koji će poslije postati jedna od najvećih legendi u povijesti sporta.

– Moj stari uvijek je bio uz mene. Prošli smo kroz mnogo ružnih stvari. Nekad bih se zaključao u sobu i plakao sam, a isto je radio i on, samo da ga ja ne vidim. Obojica smo se pravili da smo dobro, ali nismo bili. Moj otac me pitao: „Što želiš napraviti? Želiš li nastaviti ili se vraćamo?“ Ja sam želio nastaviti, a on je ostao sa mnom – prisjetio se Lionel tih dana u intervjuu iz 2007. godine za emisiju Fútbol y algo más na Radiju Del Plata.

U istom se razgovoru pred kamerom pojavio i Jorge te poslao poruku sinu koji je upravo počinjao izrastati u svjetsku zvijezdu:

– Ti jako dobro znaš da smo prošli kroz mnogo dobrih i ne tako dobrih trenutaka. Znaš i da smo iz tih loših trenutaka uvijek izlazili jači i želimo da tako ostane, jer nam to pomaže da budemo snažniji u životu, a tebi pomaže da budeš ono što jesi. Jer vjerujem da si, više od toga što si odličan nogometaš, prije svega izvanredna osoba.

Otac, savjetnik i glava obitelji s vremenom je postao i poslovni partner u golemoj poslovnoj priči koja se razvila oko Lionela Messija. Brend Messi doveo je Jorgea na čelo pregovora s nekima od najvećih svjetskih kompanija.

Jorge Messi preminuo je u 68. godini u Rosariju nakon dugotrajne bolesti. Kao jedna od najvažnijih osoba u životu i karijeri Lionela Messija, njegova uloga oca, savjetnika i zastupnika bila je presudna za profesionalni razvoj jednog od najvećih nogometaša svih vremena.