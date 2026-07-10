Preminuo Ninoslav Brčić

Ninoslav Brčić preminuo je u četvrtak u 60. godini života nakon duge i teške bolesti, izvijestila je KK Cedevita, čiju objavu prenosimo u cijelosti:

"S velikom tugom primili smo vijest o smrti Ninoslava Brčića, dugogodišnjeg predsjednika, sponzora i jednog od ključnih ljudi u povijesti kluba iz kojeg je izrasla današnja Cedevita Junior.

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Ninoslav Nino Brčić pridružio se tadašnjem KK Botinec 1994. godine te je kroz svoju tvrtku Hiron godinama bio jedan od najvećih oslonaca kluba. U vremenu kada je hrvatska košarka prolazila kroz brojne izazove, svojim je entuzijazmom, poslovnom vizijom i ljubavlju prema sportu sudjelovao u razvoju kluba koji je od lokalne sredine prerastao u stabilnog prvoligaša.

Njegovo ime trajno je povezano s razdobljem KK Hirona, ali i s povijesnim iskorakom kada je klub pronašao strateškog partnera u Atlantic Grupi, čime su postavljeni temelji za buduće uspjehe KK Cedevite.

Bio je čovjek koji je vjerovao u košarku, razvoj mladih igrača i snagu privatne inicijative u sportu. Njegov doprinos ostat će trajno upisan u povijest zagrebačke i hrvatske košarke.

KK Cedevita Junior izražava iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali i s njim surađivali.

Počivao u miru.

Ispraćaj dragog pokojnika bit će u ponedjeljak, 13. srpnja 2026. godine u 9:20 sati u Krematoriju na Mirogoju", stojii u objavi.