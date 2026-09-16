Preminuo nekadašnji igrač Hajduka Berislav Poldrugovac

Nakon duge i teške bolesti u 70. godini života napustio nas je Berislav Poldrugovac, desno kriilo Hajduka iz proljetnog dijela sezone 1972./73. i jesenskog dijela 1973./74.

Došao je za vrijeme trenera Branka Zebeca, kao igrač Rijeke. Prije toga nastupao je za Istru i svoj Štinjan.

Za Hajduk je nastupao u sezoni kada je osvojen kup 1973. i titula prvaka 1974.

A mogao je ostaviti i veći nogometni trag koji je ostavio na Starom placu. Šampionske sezone 1973./74. upravo je Poldrugovac bio prvo rješenje Tomislava Ivića na desnom krilu, da nije u trećem kolu te sezone teško ozlijedio Ahilovu tetivu.

Adio Berislave.