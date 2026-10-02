Preminuo muškarac teško ozlijeđen u tučnjavi kod Medulina

Muškarac koji je teško ozlijeđen u tučnjavi na području Medulina preminuo je nakon višemjesečnog liječenja u pulskoj bolnici, izvijestila je policija.

Tučnjava se dogodila 5. srpnja ove godine, a muškarac je zbog zadobivenih teških ozljeda hospitaliziran.

Policija obavijestila državno odvjetništvo

Policija je 1. listopada zaprimila obavijest da je muškarac preminuo u bolnici u kojoj se nalazio na liječenju od događaja u srpnju.

O smrtnom ishodu policija je izvijestila nadležno državno odvjetništvo.