Preminuo muškarac teško ozlijeđen u požaru kod Omiša, riječ je o drugoj smrtnoj žrtvi

U KBC-u Split preminuo je muškarac rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u katastrofalnom požaru na omiškom području, potvrdili su iz splitske bolnice.

Riječ je o drugoj smrtnoj žrtvi požara koji je 13. kolovoza buknuo na području Lokve Rogoznice i nošen snažnim vjetrom proširio se sve do Omiša.

"Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine, koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području, preminuo je u KBC-u Split", priopćili su iz bolnice.

Dodali su kako se ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje nalaze na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja te da su životno ugroženi.

"Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut", poručili su iz KBC-a Split.

Požar zahvatio oko 1000 hektara

Veliki požar izbio je 13. kolovoza oko 20 sati u šumskom predjelu uz cestu na području Lokve Rogoznice. Zbog snažnog vjetra vatra se velikom brzinom širila prema Omišu te zahvatila područje dugo oko 23 kilometra i široko do kilometar i pol.

Jedna osoba pronađena je mrtva na opožarenom području u Maloj Luci kod Stanića, dok je, prema podacima Državnog odvjetništva, u požaru ozlijeđeno ukupno 38 ljudi.

Mnogi ozlijeđeni zadobili su opekline i ozljede dišnih puteva. Dio najteže stradalih iz Splita je prevezen na nastavak liječenja u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Izgorjelo 28 kuća, više od stotinu vozila i 45 plovila

Osim ljudskih žrtava i velikog broja ozlijeđenih, požar je iza sebe ostavio golemu materijalnu štetu.

Prema podacima Splitsko-dalmatinske županije, potpuno je izgorjelo 28 kuća, 106 vozila i 45 plovila, kao i niz gospodarskih, ugostiteljskih i pomoćnih objekata.

Uzrok požara još se istražuje. Policija i Državno odvjetništvo provode istragu, a očevidom je utvrđeno mjesto na kojem je vatra izbila. Izuzete su i snimke nadzornih kamera s područja zahvaćenog požarom.