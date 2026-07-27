Preminuo mladi medicinski tehničar Stjepan (24). Kolege se emotivnom porukom oprostile: "Sudbina je bila okrutna"

Velika tuga zavladala je među djelatnicima KBC-a Zagreb nakon vijesti o smrti mladog kolege.

Brojni prijatelji i suradnici oprostili su se od Stjepana Brlekovića emotivnim riječima, poručujući da je sudbina bila okrutna.

- Dragi naš Stjepane.

Postoje ljudi koji kroz život prođu tiho, a ipak ostave trag koji se nikada ne može izbrisati. Ti si bio jedan od njih.

Teško je prihvatiti da se opraštamo od nekoga tko je imao tek 24 godine, od nekoga tko je tek trebao živjeti, sanjati i stvarati uspomene. Sudbina je bila okrutna i prerano nam te uzela.

Bio si kolega kakvog bi svatko poželio imati – odgovoran, vrijedan, uvijek spreman pomoći i pružiti riječ podrške. Kao medicinski tehničar svakodnevno si brinuo o drugima, a iza sebe si ostavio primjer dobrote, ljudskosti i nesebičnosti. Tvoj osmijeh, vedar duh i iskreno srce ostat će urezani u sjećanjima svih koji su imali sreću poznavati te.

Neke ljude ne pamtimo po tome koliko su dugo bili s nama, nego po tome koliko su dobra ostavili iza sebe. Ti si u svoje 24 godine ostavio više nego što mnogi uspiju tijekom cijelog života.

Nedostajat ćeš u svakom razgovoru, u svakom trenutku kada ćemo se instinktivno okrenuti očekujući da ćeš biti tu. Tvoje mjesto ostat će prazno, ali uspomena na tebe nikada neće.

Počivaj u miru, dragi kolega. Hvala ti na svakom osmijehu, svakoj pomoći i svakom trenutku koji smo dijelili. Neka te anđeli čuvaju, a nama neka ostane čast što smo te poznavali.

Iskrena sućut tvojoj obitelji, prijateljima i svima koji će te zauvijek nositi u svojim srcima.

Neki ljudi odu prerano, ali oni najbolji nikada ne budu zaboravljeni. Jednom hitnjak uvijek hitnjak.

Rip Stjepan Brleković - stoji u objavi na Facebooku HITNA 194.