Preminuo je Miro Podrug, dugogodišnji sportski novinar, publicist i neumorni kroničar sportskog života Solina i šire splitske okolice. Kako doznajemo, umro je noćas u bolnici nakon duge borbe s teškom bolešću.

Njegovim odlaskom sportska zajednica izgubila je čovjeka koji je više od četiri desetljeća bilježio uspjehe, neuspjehe, sportske karijere i sudbine brojnih generacija sportaša. Teško je pronaći klub na području Solina, Vranjica, Mravinaca i Dugopolja čija povijest nije barem djelomično zabilježena njegovim tekstovima ili fotografijama.

Podrug je pripadao generaciji novinara za koje je odlazak na utakmicu bio mnogo više od profesionalne obveze. Poznavao je sportaše, trenere, klupske djelatnike i povijest lokalnih klubova, a jednaku je pozornost posvećivao velikim sportskim uspjesima i natjecanjima koja su rijetko dolazila na naslovnice nacionalnih medija. Upravo je takav pristup od njega stvorio jednog od najvažnijih čuvara sportske memorije solinskoga kraja.

Jedan od osnivača Solinske kronike

S novinarstvom se počeo susretati još kao dvadesetogodišnjak, isprva izvještavajući s različitih događanja. S vremenom se sve više okretao sportu, koji je postao njegov životni i profesionalni poziv. Među svojim novinarskim uzorima i mentorima spominjao je Bogdana Vujinu, Joku Svalinu i Darka Tironija, a s osobitim je poštovanjem govorio i o starijim kolegama koji su obilježili hrvatsko sportsko novinarstvo.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimala je Solinska kronika, mjesečnik čiji je bio jedan od osnivača. U razgovoru objavljenom na službenim stranicama Grada Solina u svibnju 2024. istaknuo je da je jedini među kolegama koji je svojim tekstovima bio prisutan u svim dotadašnjim brojevima, od prvog do 377. izdanja. Bio je to podatak koji najbolje govori o kontinuitetu njegova rada, ali i o predanosti sredini kojoj je posvetio velik dio života.

Tijekom dugogodišnje karijere surađivao je sa Sportskim novostima, Večernjim listom, Solinskom kronikom te brojnim lokalnim medijima i internetskim portalima. Izvještavao je s nogometnih susreta, rukometnih i košarkaških utakmica, natjecanja u borilačkim sportovima te brojnih drugih sportskih događanja. Njegove reportaže i fotografije ostale su vrijedan dokument vremena u kojem su nastajale.

Od solinskih igrališta do svjetskih sportskih velikana

Premda je pratio brojne sportove, nogomet je zauzimao posebno mjesto u njegovu životu. Nije skrivao koliko je emotivno vezan uz NK Solin, a jednom je prilikom priznao da loš plasman solinskoga kluba može utjecati i na njegovo raspoloženje. Ipak, njegova sportska znatiželja nije poznavala granice pojedinih disciplina.

Posebno ga je zanimao razvoj borilačkih sportova, čije je početke u Splitu i Solinu pratio još od kasnih šezdesetih godina prošloga stoljeća. Pisao je o uspjesima Branka Cikatića, Siniše Andrijaševića, kao i o novijim generacijama hrvatskih boraca. Među sportašicama čiji je razvoj s ponosom pratio posebno je izdvajao Barbaru Matić, o kojoj je izvještavao od njezinih ranih nastupa do osvajanja naslova svjetske prvakinje.

Njegov rad nije ostao nezapažen. Godine 2019. dobio je Osobnu nagradu Grada Solina, a u svibnju 2024. u Splitu je uvršten među laureate Međunarodne kuće slave borilačkih vještina i sportova. Priznanje mu je uručio poznati nizozemski borac Alistair Overeem, a Podrug je tada istaknuo koliko mu znači što je njegov višedesetljetni rad prepoznat i izvan lokalne sredine.

Teška bolest nije ugasila njegovu ljubav prema sportu

Posljednje godine života obilježila je borba s teškom bolešću. Hrvatski zbor sportskih novinara objavio je 2023. godine kako je Podrug, nakon dugogodišnje izloženosti azbestu tijekom rada u Dalmacijacementu i života na zagađenom području, obolio od mezotelioma pleure. Zbog zahtjevnog i skupog liječenja pokrenuta je humanitarna akcija koju su podržali njegovi kolege, sportski novinari i brojni ljudi iz lokalne zajednice.

Unatoč ozbiljnim zdravstvenim problemima, Podrug nije lako odustajao od posla koji je volio. Nastavljao je pratiti sportska događanja i izvještavati o klubovima koji su godinama bili dio njegove svakodnevice. Njegovi tekstovi objavljivani su i tijekom 2026. godine, što dodatno svjedoči o snazi njegove povezanosti sa sportom i novinarstvom.

Njegova najvažnija poruka mladim novinarima

U jednom od svojih posljednjih opširnijih javnih razgovora, objavljenom 2024. godine, Podrug je upozorio na probleme suvremenog novinarstva, osobito na brzinu objavljivanja i nedovoljnu provjeru informacija. Smatrao je da se povjerenje čitatelja ne može steći preko noći te da profesionalnost i odgovornost moraju ostati temelj novinarskog rada. Njegova jednostavna rečenica, „Novinarstvo treba voljeti”, možda najbolje sažima odnos koji je imao prema vlastitom pozivu.

Jednako je važno bilo i njegovo uvjerenje da sportsko novinarstvo ima nezamjenjivu ulogu u predstavljanju lokalne zajednice. Bez novinara koji su spremni pratiti školska natjecanja, manje klubove i anonimne sportske entuzijaste, mnoge bi vrijedne priče ostale nezabilježene. Podrug je takve priče prepoznavao i zapisivao, ostavljajući budućim generacijama bogatu kroniku solinskog sporta.

Odlaskom Mire Podruga Solin je izgubio mnogo više od sportskog izvjestitelja. Izgubio je čovjeka koji je pamtio rezultate, generacije, imena i događaje, ali i razumio koliko sport može značiti jednom gradu i njegovim ljudima. Njegovi tekstovi ostat će u novinskim arhivima, klupskim monografijama i obiteljskim albumima sportaša o kojima je pisao.

Obitelji, prijateljima i kolegama Mire Podruga redakcija Dalmacije Danas upućuje iskrenu sućut.

Počivao u miru.