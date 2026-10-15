Preminuo Mirko Cetinski, otac Tonyja i Mattea

Nakon duge i teške bolesti jutros je u 79. godini je preminuo Mirko Cetinski, otac pjevača Tonyja Cetinskog i Mattea Cetinskog, javlja Istra In. Mirko Cetinski bio je istaknuti istarski i hrvatski glazbenik, pjevač i jedan od začetnika Radio Rovinja.

Rođen je u Puli 1948. godine, a prvi javni nastup imao je 1962. na „Prvom pljesku“ u Puli. Na festivalu Melodije Istre i Kvarnera nastupao je od 1968. godine, a važan trenutak u njegovoj karijeri bio je nastup na Zagrebačkom festivalu 1972. s pjesmom „Moje ludo srce“ nakon čega su uslijedili brojni nastupi i turneje te prva Zlatna ploča. Pjevao je na hrvatskom i talijanskom jeziku, a neke od njegovih najpoznatijih pjesama su „Moje ludo srce“, „Plači, plači, gitaro“, „Pođi sa mnom do Rovinja“ i „Na jidrenju“.

Kako piše Istra In, Cetinski je održao 24 turneje po SAD-u, četiri po Australiji i stotine koncerata diljem Europe. Za doprinos glazbi i radiju Grad Rovinj dodijelio mu je Zlatnu medalju 2023. godine. Tužnu vijest objavila je na svojoj Facebook stranici i diskografska kuća Hit Records.

- Dragi Mirko, bila nam je čast surađivati sa Vama, počivajte u miru. Obitelji, prijateljima i suradnicima, iskrena sućut.., poručili su iz Hit Records. Mirka Cetinskog sahranit će u krugu obitelji.