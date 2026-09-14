Preminuo Mijo Lolić, legendarni "Seljak sa sela" iz Žrnovnice: Njegovi pozivi u "Bez pardona" nasmijavali su Dalmaciju

Žrnovnica je ostala bez čovjeka čiji su glas i osebujan način komunikacije mnogima već odavno bili neraskidivo povezani s ovim mjestom.

U 88. godini života preminuo je Mijo Lolić, Žrnovčanin kojega je velik dio Dalmacije poznavao pod njegovim nezaboravnim predstavljanjem – „Seljak sa sela iz sela Žrnovnice u zaleđu Stobreča“.

Rođen je 21. siječnja 1939. godine, a preminuo 12. rujna. Obitelj je u osmrtnici objavila kako će, prema vlastitoj želji, biti kremiran i ispraćen u krugu najbližih – supruge Mire i sina Duška.

Upravo je i u posljednjem pozdravu ostao zapis po kojem će ga pamtiti brojni televizijski gledatelji: kao „Seljaka sa sela iz sela Žrnovnice“.

Kad bi se Mijo javio, znalo se da slijedi nešto posebno

Za mnoge gledatelje TV Jadrana Mijo Lolić bio je jedna od neslužbenih zvijezda emisije „Bez pardona“.

Godinama se redovito uključivao u kontakt-program, a njegova javljanja teško je bilo zamijeniti s bilo čijima drugima. Britak jezik, lokalni humor, ironija i način na koji je komentirao politiku, društvo i svakodnevne probleme donosili su trenutke zbog kojih su njegova javljanja među gledateljima postala prepoznatljiva.

Koliko je sam format duboko ušao u dalmatinsku televizijsku kulturu govori i činjenica da ga TV Jadran danas službeno opisuje kao jednu od svojih najprepoznatljivijih emisija, odnosno „najkultniju kontakt emisiju novije televizijske povijesti u Hrvata“.

A internet pokazuje da Mijo nije bio poznat samo u svom mjestu. Još 2020. godine u jednoj raspravi gledatelja o emisiji „Bez pardona“ upravo se Mijo Lolić spominjao kao dobro poznati „Seljak sa sela“ i svojevrsna lokalna televizijska zvijezda Žrnovnice.

Napravio je i svoj elektromobil

No iza televizijskog lika nalazio se iznimno osebujan i snalažljiv čovjek.

Dalmacija Danas o njemu je prije nekoliko godina pisala nakon što je konstruirao ono što smo tada nazvali prvim žrnovačkim elektromobilom. Bila je to još jedna priča koja je dobro opisivala njegov karakter – znatiželju, praktičnost i spremnost da nešto napravi vlastitim rukama, bez previše filozofiranja.

Mijo nije bio čovjek koji je svijet promatrao sa strane.

Ako ga je nešto zanimalo – pokušao bi. Ako mu je nešto smetalo – rekao bi. Ako je smatrao da nešto u Žrnovnici nije dobro – teško da bi o tome šutio.

Govorio je i kada su u pitanju bili problemi Žrnovnice

Njegova javna istupanja nisu bila rezervirana samo za televizijsku zabavu.

Kada je 2024. godine ponovno oštećen povijesni kameni most u Žrnovnici, Lolić je pred kamerama opisao kako vozači teških vozila prolaze mostom unatoč ograničenju tonaže. Njegova kratka rekonstrukcija razgovora vozača i nadređenoga – „Kud ću proć?“ pa odgovor „Ma prođi, svi voze, neće ti nitko ništa“ – savršeno je odgovarala načinu na koji je desetljećima komentirao stvarnost oko sebe.

U starijim medijskim zapisima njegovo se ime pojavljuje i u raspravama o odnosu Grada prema Žrnovnici. U jednom od takvih istupa otišao je toliko daleko da je, nezadovoljan odnosom tadašnje gradske vlasti prema mjestu, predlagao čak i pokretanje postupka za pripajanje Žrnovnice Dugopolju.

Bez obzira slagao se netko s njegovim stavovima ili ne, kod Mije nije bilo mnogo nedoumica oko toga što misli.

Žrnovnica ga pamti puno šire od televizijskog ekrana

Ipak, svoditi Miju Lolića samo na njegova televizijska javljanja bilo bi nepravedno.

U Žrnovnici je bio dobro poznato lice, a mnogima i omiljen upravo zbog osebujnosti, neposrednosti i humora. Bio je predstavnik jedne vrste lokalnog karaktera koja polako nestaje – čovjeka kojem za javni nastup nisu trebali ni pripremljene rečenice ni savjetnici. Govorio je svojim riječima i na svoj način.

Zato će se mnogi danas najprije sjetiti njegova glasa.

I onog predstavljanja nakon kojeg su redoviti gledatelji „Bez pardona“ već znali tko je na liniji.

Mijo – Seljak sa sela iz sela Žrnovnice u zaleđu Stobreča.

Žrnovnica se oprašta od svog originala.

Obitelji i prijateljima Mije Lolića izražavamo iskrenu sućut.