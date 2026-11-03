Preminuo Marin Srakić, prvi đakovačko-osječki nadbiskup

U utorak, 3. studenoga, u 90. godini života preminuo je Marin Srakić, đakovačko-osječki nadbiskup u miru i nekadašnji predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Vijest o njegovoj smrti objavljena je i na stranici Župe sv. Ćirila i Metoda u Vinkovcima. Srakić je bio prvi nadbiskup Đakovačko-osječke nadbiskupije te prvi metropolit novoosnovane Đakovačko-osječke crkvene pokrajine. Na čelu Hrvatske biskupske konferencije nalazio se od 2007. do 2012. godine.

Od svećeničkog poziva do nadbiskupske službe

Marin Srakić rođen je 6. srpnja 1937. godine u Ivanovcima pokraj Valpova. Školovao se u Zagrebu i Đakovu, a teološki studij završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomsko obrazovanje nastavio je u Rimu, gdje je na Papinskom lateranskom sveučilištu doktorirao moralnu teologiju. Za svećenika je zaređen 6. ožujka 1960. godine. Svoju je službu započeo u Slavonskom Brodu, nakon čega je djelovao kao upravitelj župe u Podravskim Podgajcima. Značajan dio njegova svećeničkog rada bio je povezan s obrazovanjem i odgojem budućih svećenika. Obnašao je dužnost rektora Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu od 1977. do 1989. godine, a godinama je predavao moralnu teologiju.

Bio je na čelu Hrvatske biskupske konferencije

Važan trenutak u njegovu crkvenom djelovanju dogodio se 2. veljače 1990. godine, kada ga je papa Ivan Pavao II. imenovao pomoćnim biskupom Đakovačke i Srijemske biskupije. Biskupsko ređenje primio je 24. ožujka iste godine. Godine 1996. imenovan je biskupom koadjutorom, a već sljedeće godine preuzeo je službu đakovačkog i srijemskog biskupa. Na zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije u Gospiću 18. listopada 2007. godine izabran je za njezina predsjednika. Tu je dužnost obnašao do studenoga 2012. godine. Nakon uspostave Đakovačko-osječke nadbiskupije 2008. godine, papa Benedikt XVI. imenovao ga je njezinim prvim nadbiskupom i metropolitom.

Umirovljen 2013. godine

Papa Franjo prihvatio je njegovo odreknuće od nadbiskupske službe 18. travnja 2013. godine, nakon što je navršio dob predviđenu za umirovljenje. Službu je zaključio u srpnju iste godine, a naslijedio ga je Đuro Hranić.

Uz pastoralno djelovanje, Srakić se bavio teološkim i znanstvenim radom te je iza sebe ostavio brojne stručne radove i knjige. Njegovom smrću završeno je jedno dugogodišnje poglavlje u povijesti Đakovačko-osječke nadbiskupije i Hrvatske biskupske konferencije.