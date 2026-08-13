Preminuo legendarni nogometni sudac

Preminuo je Adolf Prokop, jedan od najpoznatijih nogometnih sudaca nekadašnje Istočne Njemačke i jedna od velikih sudačkih figura europskog nogometa tijekom hladnoratovske ere. Imao je 87 godina, a preminuo je u Erfurtu. Vijest je objavio Tiringijski nogometni savez.

"Njegovim odlaskom tiringijski nogomet gubi sudačku osobnost koja je obilježila svoje vrijeme i čovjeka koji je desetljećima s velikom strašću pratio i oblikovao nogomet", objavio je Savez u oproštaju od Prokopa.

Sudio na dva Svjetska i dva Europska prvenstva

Prokop je rođen 2. veljače 1939., a u najvišem rangu istočnonjemačkog nogometa sudio je od 1969. do 1988. godine. U DDR Oberligi skupio je čak 283 utakmice, dok je na FIFA-inoj listi bio od 1973. do završetka karijere 1988. godine, piše Index.

Pripadao je međunarodnom sudačkom vrhu svoje generacije. Sudio je na Svjetskim prvenstvima 1978. u Argentini i 1982. u Španjolskoj te na Europskim prvenstvima 1980. u Italiji i 1984. u Francuskoj. Nastupio je i na Olimpijskim igrama 1976. u Montrealu. Ukupno je vodio 27 reprezentativnih i 60 utakmica europskih klupskih natjecanja.

Među vrhuncima njegove karijere bila su čak tri velika europska finala. Sudio je utakmicu europskog Superkupa 1979. između Nottingham Foresta i Barcelone, finale Kupa UEFA 1981. između Ipswich Towna i AZ Alkmaara te finale Kupa pobjednika kupova 1984., u kojem je Juventus pobijedio Porto 2:1.

Njegovu karijeru pratila je i kontroverza

Prokopova biografija imala je i političku stranu karakterističnu za nogomet u nekadašnjoj DDR. Deutschlandfunk je ranije objavio da je tijekom života bio časnik istočnonjemačkog Ministarstva državne sigurnosti, poznatog kao Stasi, te da je kao "časnik na posebnom zadatku" dosegnuo čin potpukovnika.

Nakon završetka sudačke karijere ostao je vezan uz nogomet. Godinama je radio u sudačkim strukturama Tiringijskog nogometnog saveza kao promatrač i mentor, a još krajem 2025. svoje je iskustvo prenosio mladim sudačkim talentima.

"Njegovo djelovanje ostat će zapamćeno daleko izvan njegove aktivne karijere", poručio je Tiringijski nogometni savez.