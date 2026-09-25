Preminuo legendarni košarkaš

Preminuo je legendarni košarkaš Bob Pettit (93), objavila je NBA liga. Riječ je o košarkašu koji je ispisao povijest najjače košarkaške lige 1956. godine kada je postao prvi MVP u povijesti lige. Tu je prestižnu nagradu osvojio još jednom, tri godine kasnije.

Zanimljivo je i kako je Pettit bio dio All-Star momčadi u svih 11 sezona koliko je proveo u NBA ligi. Osvojio je jedan naslov prvaka - 1958. s Hawksima koji su tada igrali u St. Louisu, dok se od 1968. godine ta momčad nalazi u Atlanti. Hawksi su umirovili njegov dres s brojem 9.

NBA liga je naglasila da je Pettit bio iznimno talentiran igrač, no igrao je tijekom ere koja je obilježena dominacijom Boston Celticsa i njihovog centra Billa Russella, koji je bio glavni igrač momčadi. Celticsi su triput slavili protiv Hawksa, u finalima 1957. (bio je to prvi naslov za momčad iz Bostona), 1960. i 1961., dok su Hawksi bili uspješniji 1958. Celticsi su tijekom Pettitove karijere osvojili čak osam naslova.

Unatoč tim porazima, Pettit se ‘zlatnim slovima‘ upisao u povijest kao jedna od prvih superzvijezda NBA lige. Ostao je jedan od najboljih igrača u povijesti Hawksa, momčadi za koju su kasnije nastupali igrači poput Dominiqua Wilkinsa, koji je trenutačno najbolji strijelac u povijesti franšize, pišu Sportske novosti.