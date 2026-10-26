Preminuo legendarni glumac "Zvjezdanih staza": Prijatelj s Enterprisea otkrio dirljiv detalj iz njihova života

Američki glumac Walter Koenig, najpoznatiji po ulozi Pavela Čehova (Pavel Chekov) u kultnoj znanstvenofantastičnoj seriji „Zvjezdane staze” (Star Trek), preminuo je u 90. godini života. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov predstavnik, a objavili su je vodeći američki mediji, među kojima su Los Angeles Times, CBS News i ABC News.

Koenig je preminuo prirodnom smrću u svom domu u North Hollywoodu, u Los Angelesu. Prema informacijama njegova predstavnika Zacheryja McGinnisa, posljednje trenutke proveo je uz kćer i nećakinju.

Njegov odlazak označava kraj još jednog važnog poglavlja televizijske povijesti, posebno za generacije gledatelja koje su odrastale uz pustolovine posade svemirskog broda Enterprise.



Postao je zvijezda u vrijeme Hladnog rata

Walter Koenig rođen je 14. rujna 1936. godine u Chicagu, a u „Zvjezdane staze” stigao je 1967., tijekom druge sezone serije koju je osmislio Gene Roddenberry. Uloga mladog ruskog časnika Pavela Čehova donijela mu je svjetsku slavu. Bio je prepoznatljiv po naglašenom ruskom akcentu, mladenačkoj energiji i karakterističnoj frizuri.

Zanimljivo je da je njegov lik imao i snažnu simboličku vrijednost. U jeku Hladnog rata, kada su odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza bili iznimno napeti, ruski časnik prikazan je kao ravnopravan, pouzdan i omiljen član međunarodne posade. Bila je to jedna od poruka serije koja je zamišljala budućnost u kojoj čovječanstvo uspijeva nadvladati političke i nacionalne podjele.

Koenig je Čehova glumio i u sedam filmova iz franšize „Zvjezdane staze”, a njegov lik ostao je jedan od najprepoznatljivijih u povijesti znanstvene fantastike.

Dirljiv oproštaj: „Bili smo prijatelji gotovo šest desetljeća”

Od Koeniga se posebno emotivno oprostio George Takei, glumac koji je u originalnim „Zvjezdanim stazama” utjelovio Hikaru Sulua. Njihovo prijateljstvo započelo je na snimanju serije šezdesetih godina prošlog stoljeća i trajalo gotovo šest desetljeća.

Takei je otkrio i jedan posebno zanimljiv detalj iz njihova privatnog života: Koenig mu je 2008. godine bio kum na vjenčanju s Bradom Altmanom. Još jedna simbolična poveznica bila je činjenica da je Koenig 14. rujna ove godine proslavio 90. rođendan, upravo na datum kada su Takei i njegov suprug obilježili 18. godišnjicu braka.

U emotivnoj oproštajnoj poruci Takei je naglasio kako njegov prijatelj nije bio samo slavni Čehov, nego i pisac, učitelj, iznimno promišljen čovjek i odan prijatelj. Zahvalio je i milijunima obožavatelja koji su tijekom desetljeća pratili Koenigov rad, poručivši da je glumac jednako volio svoju publiku.

Ostvario je brojne uloge, ali Čehov je ostao nezaboravan

Iako će ga većina gledatelja zauvijek povezivati sa „Zvjezdanim stazama”, Koenig je imao bogatu karijeru i izvan slavne franšize. Istaknuo se ulogom Alfreda Bestera u znanstvenofantastičnoj seriji „Babylon 5”, radio je kao scenarist i predavač glume, a objavio je i autobiografiju „Warped Factors: A Neurotic's Guide to the Universe”.

Godine 2012. dobio je zvijezdu na hollywoodskoj Stazi slavnih, čime je potvrđen njegov dugogodišnji doprinos filmskoj i televizijskoj industriji.

Nakon njegove smrti, od glavnih glumaca originalne postave „Zvjezdanih staza” živi su još William Shatner, legendarni kapetan James T. Kirk, i George Takei, poznat po ulozi Sulua.

Za milijune obožavatelja diljem svijeta Walter Koenig ostat će zapamćen kao nasmijani mladi časnik Enterprisea, čovjek koji je sudjelovao u stvaranju jednog od najvažnijih televizijskih svjetova svih vremena.

I premda je njegova posljednja životna misija završila, putovanje Pavela Čehova kroz popularnu kulturu nastavlja se i za buduće generacije gledatelja.