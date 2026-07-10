Preminuo legendarni član klape Maslina. Emotivne riječi kolega dirnule su mnoge

Nakon duge i teške bolesti preminuo je Ante Jelić Bricin, istaknuti hrvatski glazbenik, dugogodišnji član klapa Maslina i Šibenik te jedan od najprepoznatljivijih čuvara dalmatinske klapske pjesme.

Od svog prijatelja i dugogodišnjeg kolege emotivnom su se objavom oprostili članovi klape Maslina.

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"Srce našeg Ante Jelića Bricina prestalo je kucati. Vridni naš čovik, mandolinist, aranžer, vješt bas-bariton, član klapa Murter, Šibenik i Maslina s kojima je obišao pola svijeta. Poznata je figura u klapskom svijetu, pola svoga Murtera je naučio svirati. Mi smo izgubili prijatelja, čovika s kojim smo živili, pivali, svirali, smijali i plakali. Riči teško dolaze. Brico... Fala ti šta si živija s nama!", poručili su iz klape.

Jelić Bricin ostavio je dubok trag u hrvatskoj glazbenoj i kulturnoj sceni, osobito u rodnom Murteru, gdje je desetljećima predano radio na očuvanju i promicanju tradicionalne dalmatinske pjesme i lokalne baštine.

Tijekom bogate glazbene karijere djelovao je kao bariton, gitarist, mandolinist, aranžer i umjetnički voditelj. Suradnju je ostvario s brojnim istaknutim klapskim glazbenicima, među kojima su Branko Bubica, Dinko Gojanović Rakić i Mate Višić.

Za svoj dugogodišnji doprinos kulturi i očuvanju dalmatinske glazbene tradicije bio je nagrađen službenim priznanjem Šibensko-kninske županije za izniman doprinos razvoju i promicanju kulture na otoku Murteru.

Njegov odlazak veliki je gubitak za klapsku glazbu, Murter i brojne prijatelje, suradnike i ljubitelje dalmatinske pjesme koji će ga pamtiti po glazbi, predanosti i ljudskoj toplini.