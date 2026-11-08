Preminuo Jovica Škaro: Split se oprašta od skladatelja i osnivača Malog Splita

Tužna vijest pogodila je splitsku kulturnu javnost. Preminuo je Jovica Škaro Kadujar, splitski skladatelj, zborovođa i pjesnik koji je desetljećima svojim stvaralaštvom obogaćivao glazbeni i kulturni život Splita i Hrvatske.

Od njega se oprostio i Grad Split, istaknuvši njegov izniman doprinos glazbenoj umjetnosti, posebice stvaralaštvu namijenjenom djeci.

Posebno će ostati zapamćen po radu s najmlađima. Kroz skladbe, dječje zborove i festival Mali Split brojnim je generacijama približavao glazbu, poticao njihovu kreativnost i razvijao ljubav prema pjesmi i umjetnosti.

Njegova predanost mladim pjevačima i bogat glazbeni opus ostavili su trajan trag u kulturnom identitetu grada pod Marjanom.

Grad Split oprostio se od istaknutog umjetnika

„S tugom smo primili vijest o odlasku Jovice Škare Kadujara, splitskog skladatelja, zborovođe i pjesnika koji je svojim bogatim stvaralaštvom obilježio splitski i hrvatski kulturni život”, poručili su iz Grada Splita.

Podsjetili su i na priznanje koje mu je dodijeljeno 2014. godine, kada je za izniman doprinos umjetnosti i kulturnom životu dobio Nagradu Grada Splita za životno djelo.

„Njegov opus i predanost brojnim generacijama mladih pjevača svjedoče o životu posvećenom glazbi i kulturi”, istaknuli su iz Grada.

Obitelji, prijateljima i suradnicima Jovice Škare Kadujara uputili su iskrenu sućut.

Njegovo stvaralaštvo i glazbena ostavština nastavit će živjeti kroz pjesme i generacije djece kojima je otvorio vrata svijeta glazbe.