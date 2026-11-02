Preminuo jedan od utemeljitelja techno glazbe

Svijet elektroničke glazbe ostao je bez jednog od svojih najvažnijih pionira. Juan Atkins, američki DJ, producent i jedan od utemeljitelja techno glazbe, preminuo je u 64. godini života, objavio je Rolling Stone.

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova agencija Greensmith Artists putem društvenih mreža.

Prema pisanju glazbenog portala Resident Advisor, Atkins je u subotu pronađen bez svijesti u hotelskoj sobi u Mexico Cityju, gdje je iste večeri trebao nastupiti. Ubrzo nakon toga proglašen je mrtvim u bolnici.

Čovjek koji je oblikovao zvuk Detroita

Juan Atkins rođen je 1962. godine u Detroitu, a odrastao je u obližnjem Bellevilleu u američkoj saveznoj državi Michigan.

Zajedno s Derrickom Mayom i Kevinom Saundersonom činio je legendarnu trojku poznatu kao „Belleville Three”, kojoj se pripisuje ključna uloga u nastanku detroitskog techna.

Njihov glazbeni izričaj nastao je spajanjem elektroničkih zvukova europskih sastava poput Kraftwerka i Yellow Magic Orchestra s američkom plesnom glazbom.

Atkins je 1980. godine s Rikom Davisom osnovao elektronički sastav Cybotron. Njihov album „Enter”, objavljen 1983. godine, postao je jedno od važnih izdanja u razvoju elektroničke glazbe. Duo se razišao 1985. godine.

Njegova glazba osvojila je svijet

Nakon raspada Cybotrona Atkins je osnovao vlastitu diskografsku kuću Metroplex i počeo objavljivati glazbu pod imenom Model 500.

Posebno značajna bila je pjesma „No UFO's” iz 1985. godine, koja je pomogla širenju detroitskog techno zvuka izvan Sjedinjenih Američkih Država.

Atkins je tijekom karijere stvarao i pod imenima Infiniti i Audio Tech, a surađivao je i s njemačkim producentom Moritzom von Oswaldom u projektu Borderland.

Svojim je radom ostavio dubok trag u razvoju elektroničke glazbe, a nastavio je nastupati i stvarati tijekom više desetljeća.

Emotivan oproštaj dugogodišnjeg prijatelja

Od Atkinsa se na društvenim mrežama oprostio njegov dugogodišnji prijatelj i suradnik Kevin Saunderson, jedan od članova legendarne trojke Belleville Three.

Saunderson je istaknuo da je Atkins bio vizionar koji je otvorio vrata brojnim glazbenicima i snažno utjecao na njegov osobni razvoj.

Posebno se prisjetio kako mu je Atkins pomogao završiti njegovu prvu ploču „Triangle of Love”, naglasivši koliko mu je njihovo prijateljstvo značilo.

Njihova zajednička glazbena priča promijenila je elektroničku glazbu i ostavila nasljeđe koje će nastaviti živjeti kroz nove generacije producenata i DJ-eva.