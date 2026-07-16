Preminuo jedan od osnivača Partibrejkersa

Goran Bulatović Manza, bubnjar i jedan od utemeljitelja kultnog rock sastava Partibrejkers, preminuo je u 67. godini života. Tužnu vijest članovi benda podijelili su na svom službenom Facebook profilu.

"Posljednji pozdrav Manzi, osnivaču Partibrejkersa. Bio si neponovljiv. Jedan od dvojice koji su utjecali na moje odrastanje. Hvala ti na svemu! Grupa Partibrejkers", stoji u njihovoj oproštajnoj objavi.

Partibrejkerse su 1982. godine u Beogradu osnovali pjevač Zoran Kostić Cane, bubnjar Goran Bulatović Manza te gitaristi Nebojša Antonijević Anton i Ljubiša Kostadinović.

Svoj prvi koncert održali su 4. listopada 1982. godine u Dadovu, gdje su nastupili kao predgrupa sastavu The Fifties. Taj nastup označio je početak njihove dugogodišnje i uspješne glazbene karijere, tijekom koje su održali brojne koncerte i stekli kultni status na regionalnoj rock sceni.