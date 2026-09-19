Preminuo jedan od najvećih talijanskih nogometaša. Inter objavio tužnu vijest

Sandro Mazzola, jedan od najvećih nogometaša u povijesti Intera i talijanskog nogometa, preminuo je u Milanu u 83. godini. Vijest je objavio Inter, čiji je dres Mazzola nosio punih 17 sezona, od 1960. do 1977. godine, pišu Sportske novosti.

S Nerazzurrima je osvojio četiri naslova prvaka Italije, dva Kupa prvaka i dva Interkontinentalna kupa. U finalu Kupa prvaka 1964. protiv Real Madrida postigao je dva pogotka u pobjedi 3:1.

Za talijansku reprezentaciju odigrao je 70 utakmica i zabio 22 gola. Bio je europski prvak 1968., a četiri godine kasnije igrao je i finale Svjetskog prvenstva u Meksiku, gdje je Italija poražena od Brazila.

Mazzola je za Inter odigrao 565 utakmica i postigao 161 pogodak. Nakon igračke karijere radio je kao sportski dužnosnik i televizijski komentator.