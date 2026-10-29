Preminuo jedan od najpoznatijih glumaca „Zvjezdanih staza”

Svijet filma i televizije ostao je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih glumaca. Sir Patrick Stewart, britanski glumački velikan kojeg će generacije gledatelja pamtiti kao kapetana Jeana-Luca Picarda iz „Zvjezdanih staza” i profesora Charlesa Xaviera iz filmskog serijala „X-Men”, preminuo je u 86. godini života.

Stewart je umro u srijedu, 28. listopada, u svom domu u Los Angelesu, okružen obitelji i bliskim osobama. Vijest o njegovoj smrti objavljena je u četvrtak.

Prema priopćenju njegove glasnogovornice, slavni glumac posljednje se razdoblje života suočavao s Alzheimerovom bolešću i demencijom s Lewyjevim tjelešcima.

Kapetan Picard obilježio je generacije gledatelja

Patrick Stewart rođen je 13. srpnja 1940. godine u engleskom Mirfieldu. Tijekom karijere duge više od šest desetljeća ostvario je brojne zapažene uloge na kazališnim daskama, televiziji i filmu.

Svjetsku slavu stekao je ulogom kapetana Jeana-Luca Picarda u znanstvenofantastičnoj seriji „Star Trek: The Next Generation”, koja se prikazivala od 1987. do 1994. godine.

Njegova interpretacija smirenog, odlučnog i principijelnog zapovjednika svemirskog broda Enterprise postala je jedna od najprepoznatljivijih u povijesti popularne televizije.

Lik Picarda nastavio je tumačiti u filmovima iz franšize „Zvjezdane staze”, a ulozi se vratio i desetljećima poslije u seriji „Star Trek: Picard”.

Nezaboravni profesor Xavier iz „X-Mena”

Novu generaciju obožavatelja osvojio je početkom 2000-ih, kada je preuzeo ulogu profesora Charlesa Xaviera, poznatog i kao Professor X, u filmskom serijalu „X-Men”.

Kao osnivač škole za mutante i jedan od ključnih likova Marvelova filmskog svijeta, Stewart je postao zaštitno lice još jedne velike franšize.

Njegov profesor Xavier ostao je upamćen po mudrosti, autoritetu i uvjerenju da je suživot različitih moguć, a upravo su te osobine obilježile brojne njegove glumačke interpretacije.

Iako ga je široka publika najbolje poznavala po televizijskim i filmskim ulogama, Stewart je velik dio profesionalnog života posvetio kazalištu.

Posebno je važna bila njegova dugogodišnja suradnja s uglednom britanskom kazališnom družinom Royal Shakespeare Company, u kojoj je tumačio niz zahtjevnih klasičnih uloga.

Nastupao je i na londonskom West Endu te Broadwayu, a među njegovim kazališnim ostvarenjima ističu se izvedbe Shakespeareovih djela, kao i predstava „Čekajući Godota” i „Ničija zemlja”, u kojima je dijelio pozornicu s dugogodišnjim prijateljem Ianom McKellenom.

Za doprinos dramskoj umjetnosti 2010. godine odlikovan je viteškom titulom, čime je dobio pravo na naslov Sir.