Preminuo je Zdravko Mustać

Desetak dana prije 65. rođendana, u Privlaci je preminuo Zdravko Mustać, osebujni i višestruko nagrađivani filmski i televizijski autor. Među prijateljima i u alternativnim filmskim krugovima bio je poznat kao strastveni filmofil, dok je u hrvatskoj kinematografiji ostavio trag kao autor koji se nikada nije odrekao svojih amaterskih početaka, ali ni pristajao stvarati filmove pod svaku cijenu.

Mustać je odrastao u Privlaci i Zadru, a početkom 1980-ih u Splitu je upisao studij prava. Ipak, njegov profesionalni put ubrzo je krenuo u sasvim drugom smjeru. Presudan je bio susret s filmskom klasikom i alternativnom filmskom kulturom koju je u tadašnjem lokalnom kino klubu prenosio Ivan Martinac, jedna od ključnih figura takozvane splitske filmske škole.

Jedan od važnih autora Kino-kluba Split

Umjesto pravničke karijere, Mustać se posvetio filmu i postao jedan od istaknutih predstavnika „četvrte generacije“ Kino-kluba Split, kojoj su pripadali i Boris Poljak, Željko Batinović, Davor Štambuk, Luka Bezić i drugi.

Već od početka 1980-ih snimao je zapažene kratke filmove različitih poetika – od lirsko-poetskih ostvarenja do strukturalnih i konceptualnih radova. Bio je i među rijetkim autorima svoje generacije koji su se uspješno prilagodili velikoj tehnološkoj promjeni u filmskom stvaralaštvu, prelazeći s analognog filma na elektroničke formate.

Novo razdoblje njegova stvaralaštva otvorilo se tijekom produkcijski iznimno teških 1990-ih. Tada se istaknuo kao jedan od zanimljivijih hrvatskih videoautora, osobito radom „Bouquet“ iz 1996. godine, realiziranim u Autorskom studiju – fotografija, film, video.

Za taj je rad osvojio jedan od ukupno tri Oktavijana koja je tijekom karijere dobio na Danima hrvatskoga filma.

Od „Nigreda“ do dugometražnih „Blizina“

Važna prekretnica uslijedila je 2001. godine kratkim igranim filmom „Nigredo“, njegovim prvim profesionalnim filmskim ostvarenjem. Film je nastao u produkciji Hrvatskog filmskog saveza i Vere Robić Škarice, uz snimateljsku suradnju s njegovim kolegom iz Kino-kluba Split Borisom Poljakom.

Suradnju s njima Mustać je nastavio sve do 2016. godine, radeći na nizu kratkih eksperimentalnih, dokumentarnih i igranih filmova, kao i ostvarenjima koja su spajala različite filmske rodove. Surađivao je i s dokumentarnim programom Hrvatske radiotelevizije.

Iako su njegov opus najvećim dijelom obilježile kraće filmske forme, Mustać se okušao i u duljim ostvarenjima. Među njima se posebno izdvajaju cjelovečernji igrani film „Blizine“ iz 2009. godine, čija se radnja odvija u samo jednom prostoru – liftu, te srednjometražni dokumentarni film „Martinac“ iz 2015. godine.

Filmom se odužio svom splitskom mentoru

Upravo je „Martinac“ bio svojevrsna konceptualna posveta Ivanu Martincu, čovjeku koji je imao važnu ulogu u Mustaćevim filmskim počecima u Splitu. Tim je ostvarenjem na simboličan način zatvoren krug njegova višedesetljetnog života posvećenog filmu.

Njegova profesionalna povezanost s hrvatskom kinematografijom potvrđena je i članstvom u Društvu hrvatskih filmskih autora i producenata.

Od alternativnih filmskih početaka u Splitu do nagrađivanih profesionalnih ostvarenja, Zdravko Mustać iza sebe je ostavio raznovrstan autorski opus i prepoznatljiv trag na hrvatskoj filmskoj sceni.